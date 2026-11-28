يمضي الناس كل مساء فوق الطرق السريعة مطمئنين إلى ألفة العودة نحو بيوتهم ودفء أسرهم، حتى تأتي لحظة عاصفة توقف صخب المدينة وتعيد ترتيب أولويات القلوب جميعًا؛ وهذا ما عاشته القاهرة الكبرى مساء الأربعاء الخامس والعشرين من نوفمبر فوق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، عقب انقلاب ناقلة مواد بترولي، وتحول المسار الحيوي في ثوانٍ معدودة إلى ساحة مشتعلة بالنيران والدخان الكثيف.

وأسفرت هذه المحنة وفق الحصيلة النهائية التي أعلنتها وزارة الصحة عن رحيل واحد وثلاثين مواطنًا وإصابة ستة وعشرين آخرين، إلى جانب تضرر واحتراق نحو سبع وعشرين مركبة بين سيارات ودراجات نارية بحسب التقديرات الأولية المنشورة في المصري اليوم، ليصبح الحزن في تلك الليلة القاسية لغةً إنسانيةً مشتركةً توحد البيوت المصرية كلها، وتذكر الجميع بقيمة النفس البشرية وقدسية الأمان اليومي.

تتمثل عافية المجتمعات برأس المال الاجتماعي، أي تلك الثقة المتبادلة والاستعداد الفطري للنجدة والتعاضد دون انتظار مقابل أو تقدير؛ وقد قدمت ساعات الحريق العصيبة أعلى كوبري الوراق برهانًا حيًا على ثراء هذا الرصيد الأخلاقي الأصيل في الوجدان المصري، فعندما حاصرت النيران المواطنين والغربات فوق الطريق، هب العابرون وأهالي الأحياء القريبة نحو قلب الخطر دون حسابات أو تردد، يفتحون أبواب السيارات المشتعلة بأيديهم العارية لإخراج قائدي المركبات والعالقين قبل فوات الأوان، وعلى مقربة من الهياكل المتفحمة اختلطت دموع الحسرة والذهول برحلات بحث مضنية عن المفقودين بين موقع الحريق وأروقة المستشفيات، فيما احتشد الأهالي أمام أقسام الطوارئ يحتضنون الأسر المفجوعة ويحملون عنها قسوة الانتظار؛ لتثبت تلك الساعات العصيبة أن البطولة في مصر تسكن قلوب الناس العاديين الذين يهبّون للنجدة فورًا وقت الشدة.

يعرف كل من عاش في مصر أن هذا الشعب الطيب يخبئ أجمل ما في وجدانه للحظات الاختبار الصعب، وما إن توالت تفاصيل حريق دائري الوراق عبر الشاشات والمنصات حتى تحرك نبض الشارع المصري بأسرع من الأخبار العاجلة نفسها؛ فامتلأت ساحات التبرع بالدم بالمتطوعين من الشباب والرجال والنساء من مختلف الأعمار، وتنادى الجيران والأصدقاء في الأحياء الشعبية والقرى والمدن لتقديم المساندة الفورية لكل أسرة تضررت أو فقدت عائلها في الحادث الأليم، واختفت الفوارق والانشغالات اليومية أمام نداء إنساني واحد يجمع المصريين دائمًا حول قيمة الرحمة والتكافل والتراحم، ولم يكن هذا المشهد العفوي غريبًا على تاريخ البلاد العريق، فالمعدن المصري الأصيل اعتاد أن يقابل الفقد بالتلاحم الصادق، وأن يواجه قسوة المحن بقلوب متآلفة تصر على إبقاء الأمل حيًا مهما اشتدت العواصف وتعاظمت الأحزان.

أثبتت ساعات ما بعد حادث الوراق قدرة الدولة والمجتمع على العمل معًا في تناغم سريع يجمع بين الرعاية الإنسانية والمحاسبة القانونية؛ فقد تحركت مؤسسات الدولة فورًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الطبي والمادي والنفسي للأسر والمصابين وإعادة تسيير المرور، وأعلن رئيس مجلس الوزراء توفير سيارات بديلة للمتضررين، وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي حسابًا ببنك ناصر لتلقي التبرعات ومواصلة الرعاية، فيما ضبطت النيابة العامة المتسبب في الواقعة وطمأنت محافظة الجيزة المواطنين بشأن سلامة الطريق الإنشائية، وبالتوازي مع الجهد الرسمي تسابقت الأحزاب والمجتمع المدني ورجال الأعمال لمد يد العون، وتوالت تبرعات، لتشكل شبكة أمان حقيقية تساند الأسر المكلومة.

ويبرهن هذا التلاقي السريع بين المبادرة الأهلية والدعم الرسمي على أن الشراكة المجتمعية قادرة على بناء شبكة أمان حقيقية تخفف الأعباء المعيشية، وتمنع تحول الفقد العاطفي إلى أزمة اقتصادية قاسية تثقل كاهل الأسر.

تفرض الكوارث العامة في العصر الرقمي اختبارًا أخلاقيًا دقيقًا يتعلق بكيفية احترام مشاعر المكلومين وصون كرامتهم الإنسانية وسط سباق المنصات السريع على المشاهدات والانتشار الواسع؛ ولهذا تكتسب المواقف الروحية والثقافية التي شهدتها مصر بعد حادث الوراق قيمةً تربويةً وحضاريةً رفيعةً تستحق التأمل والإشادة، فقد أعلن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء في مساجد الجمهورية كافة.

ووجه الأزهر نداءً أخلاقيًا مسئولًا يحذر فيه من تداول صور الضحايا أو استثمار أحزان الأسر كمادة لحصد المشاهدات والتفاعل الرقمي العابر، وبالتناغم مع هذا الوعي المجتمعي الراقي ألغيت حفلات دار الأوبرا المصرية حدادًا على الراحلين ومشاركةً وجدانيةً صادقةً لذويهم؛ ليرسم المجتمع المصري بذلك ميثاقًا معنويًا نبيلًا يؤكد أن التعاطف الحقيقي يبدأ بحفظ الخصوصية واحترام جلال الموت ومراعاة قلوب المفجوعين؛ ولتجتمع المآذن والمنابر الثقافية على لغة واحدة تضع كرامة الإنسان ومشاعر أهله وذويه فوق أي اعتبار، وتعيد للشارع المصري وقار الحزن ونبله وسط صخب العالم الرقمي المفتوح للجميع.

تجاوزت برقيات المواساة العربية والدولية عقب حادث الوراق حدود البروتوكول الدبلوماسي المعتاد لتعبر عن أخوة صادقة ومكانة رفيعة تحظى بها القاهرة في ضمير الشعوب؛ فقد سارعت المملكة العربية السعودية إلى إعلان تضامنها الكامل مع مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة صادق مواساتها مصحوبةً بدعوات أن يحفظ الله مصر وأهلها، كما أكدت مملكة البحرين صدق الروابط الأخوية في الشدائد، وتوالت رسائل التعزية من قطر والكويت وسلطنة عُمان، لتمتد موجة التضامن العربي سريعًا إلى فلسطين والسودان واليمن والجزائر والصومال، وتصل أصداؤها عالميًا؛ وهذا يؤكد حضور مصر الإنساني بالمحافل الدولية.

يظل الوفاء الحقيقي لأرواح ضحايا دائري الوراق رهينًا بتحويل هذه المحنة القاسية إلى مسار وقائي مستدام يصون أمان الطرق ويمنع تكرار المأساة؛ عبر مراجعة ضوابط سير ناقلات الوقود والمواد الخطرة على المحاور السريعة، وتكثيف الرقابة الذكية لردع التهور المروري، وتوسيع التوعية للسائقين، مع إرساء دعم نفسي واجتماعي ممتد يرافق الناجين وأسر الشهداء، ورغم انقشاع الدخان وهدوء اللهب، تبقى المعاني الإنسانية التي أضاءت تلك الليلة بوصلةً ترشد الوعي الوطني نحو اليقظة والتراحم، بعدما أثبتت الفاجعة أن قوة مصر الحقيقية تكمن في التقاء دولة مسئولة وشعب كريم يهب للنجدة وأشقاء أوفياء يبادلون القاهرة وفاءً بوفاء، فترتفع الدعوات بالرحمة للراحلين والشفاء العاجل للمصابين والسلوان لذويهم، لتمضي مصر مطمئنةً بتماسكها، حريصةً على حياة أبنائها، ومعتزة بمعدن شعبها الذي لا تزيده الشدائد إلا نقاءً وثباتًا.