في مشهد يظهر تضامن جماهير الزمالك مع ضحايا الحوادث، حرص عدد من مشجعي الفريق الأبيض على ارتداء قمصان وملابس سوداء خلال مواجهة النادي الأفريقي التونسي، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، تعبيرًا عن الحزن على ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

ويستضيف الزمالك نظيره الأفريقي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

وتأتي هذه اللفتة الجماهيرية في أعقاب الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق أعلى الطريق الدائري، الأربعاء الماضي، إثر اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، وامتداد النيران إلى عدد من السيارات، ما أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 21 آخرين، وفقًا لما أعلنته التقارير الرسمية.

وكان نادي الزمالك قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للوقوف دقيقة حداداً على أرواح الضحايا قبل انطلاق المباراة، كما حصل على موافقة بارتداء لاعبيه شارات سوداء خلال اللقاء، في إطار تضامن النادي مع أسر المتوفين والمصابين.