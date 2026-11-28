التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيليبازيسو تشيزوينا، رئيسة ترويج الاستثمار بوكالة زيمبابوي للاستثمار والتنمية (ZIDA)، وذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات المجلس الوزاري لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) المنعقدة حالياً في زيمبابوي.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وزيمبابوي، والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوسيع تواجد الشركات المصرية في السوق الزيمبابوي، مشدداً على العمل على تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات المصرية وتوفير التسهيلات اللازمة لدخولها السوق.

وأشار الوزير إلى فرص التعاون في مشروعات الطاقة والبنية التحتية، خاصة في ظل إتاحة الجانب الزيمبابوي فرصاً أمام المستثمرين لإقامة محطات لتوليد الطاقة وفق نظام منتجي الطاقة المستقلين (IPPs)، مع توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

وأكد أهمية تبادل الخبرات في مجال التمويل متناهي الصغر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالبلدين، وأهمية توافر الخدمات والآليات المالية والمصرفية الداعمة لحركة الاستثمار والتجارة بين البلدين، بما يسهم في تيسير تعاملات المستثمرين وتوفير الثقة اللازمة لتوسع الشركات المصرية في السوق الزيمبابوي.

ومن جانبها، استعرضت سيليبازيسو تشيزوينا الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الزيمبابوي، وحجم التراخيص الممنوحة للمستثمرين، خاصة في قطاعي الطاقة والتعدين، إلى جانب حزمة الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي شملت إعادة هيكلة منظومة الاستثمار، والعمل على تحسين ترتيب زيمبابوي في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتوظيف التكنولوجيا في الترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز الإطار القانوني لحماية المستثمرين.

تفعيل منظومة «الشباك الواحد»

كما استعرضت جهود تطوير البنية التحتية وتفعيل منظومة «الشباك الواحد» والفرص المتاحة لإقامة محطات توليد الطاقة وفق أنظمة منتجي الطاقة المستقلين (IPPs) مع توفير الأراضي اللازمة، وأكدت وجود قواعد معتمدة من البنك المركزي الزيمبابوي تكفل حرية تحويل الأرباح وعوائد الاستثمار إلى الخارج.

وتأسست وكالة زيمبابوي للاستثمار والتنمية (ZIDA) بموجب قانون عام 2019، لتكون الجهة الحكومية المسؤولة عن ترويج وتسهيل الاستثمارات المحلية، بجانب دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة. ‎