يسعى مجلس ادارة نادي الزمالك لحسم عدد من الملفات داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفرض حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

و حرص جميع لاعبي الزمالك على التركيز التام في تدريباتهم الأخيرة للفوز بمباراة الافريقي التونسي وحصد الثلاثة نقاط في بداية مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقد قرر حسين السيد المشرف علي الكورة دفع مبلغ مالي كبير كسلفة للنادي لسداد جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وتم إبلاغ لاعبي الزمالك بايداع المستحقات المتاخرة في حسابهم بعد مباراة الأفريقي التونسي.

كما قرر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق تحمل تكاليف رحلة الجزائر من طيران وإقامة لملاقاة مولودية الجزائر بعد مباراه الأفريقي التونسي

وسيكون هشام نصر رئيساً لبعثة الزمالك في الجزائر لمواجهة المولودية

كما اعطى معتمد جمال المدير الفني للفريق تعليمات خاصة لخط هجوم نادي الزمالك لإستغلال ثغرات خط دفاع الأفريقي والتسجيل منها وتنفيذ الضغط العالي من بداية اللقاء.