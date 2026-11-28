واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية والطرق والمرافق والإنارة والتجميل، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بمختلف المناطق السكنية، وبمتابعة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور.

منطقة عمر سابق التجهيز «الزلط»تطوير 78 عمارة سكنية.. ورفع كفاءة البنية الأساسية والطرق والمرافق

تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة تستهدف 78 عمارة سكنية، تشمل تطوير شبكات الصرف والمرافق والإنارة، ودهان واجهات العمارات، والتشجير، إلى جانب رصف طريق بطول 2 كم وعرض 8 أمتار، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

منطقة بلال بن رباح رفع كفاءة 168 عمارة سكنية

تتواصل أعمال التطوير بالمنطقة والتي تستهدف 168 عمارة سكنية، بتكلفة تبلغ 107 ملايين جنيه، وتشمل رصف الطرق الداخلية، وتطوير البلدورات والأرصفة، وتحسين الإنارة، ودهان واجهات العمارات، وتطوير المسطحات الخضراء، بما يحقق نقلة حضارية بالمنطقة.

منطقة عمر بن الخطاب تطوير 168 عمارة بإجمالي 3984 وحدة سكنية لخدمة 16 ألف مواطن

يستهدف المشروع تطوير 168 عمارة سكنية على مساحة 250 ألف متر مربع، من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف والمرافق، وتطوير الطرق الداخلية بطول 11 كم، وتنفيذ أعمال الرصف والإنترلوك والإنارة، إلى جانب تطوير الحدائق والمسطحات الخضراء وواجهات العمارات.

شارع العبورتطوير ورصف الشارع بطول 840 متراً ورفع كفاءة الإنارة والتجميل

تشمل أعمال التطوير القطاع الممتد من شارع فاطمة الزهراء حتى شارع محمد سلامة، بمتوسط عرض 10 أمتار، وتتضمن الرصف وتطوير الجزيرة الوسطى والإنارة وتركيب الإنترلوك، إلى جانب أعمال اللاندسكيب والتشجير، لتحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري للشارع.

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة محافظة بورسعيد لإحداث نقلة حضارية متكاملة بمناطق حي الزهور، من خلال تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والمرافق وتحسين الخدمات والمظهر العام، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام الأعمال والالتزام بمعدلات التنفيذ والمواصفات الفنية.