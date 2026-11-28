شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات منتدى «الأهرام إبدو» الاقتصادي الأفريقي – النسخة الثانية، InoVesTri 2026، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ورؤساء تحرير إصدارات المؤسسة، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكدت وزيرة الإسكان، في كلمتها بالمنتدى، أهمية الانتقال من الرؤى والاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي، وتحويل الفرص الاقتصادية الواعدة في القارة الأفريقية إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات مستدامة تحقق التنمية وتوفر فرص العمل، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية في أفريقيا لا يرتبط فقط بتوافر رؤوس الأموال أو الموارد الطبيعية، وإنما يتطلب منظومة متكاملة من السياسات الحكومية والاستثمارات والبنية التحتية، تعمل في إطار متكامل يستهدف بناء اقتصاد منتج وقادر على المنافسة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن التكامل بين السياسات الاستثمارية والصناعية والتخطيط العمراني يمثل أحد أهم مفاتيح تسريع التنمية الاقتصادية في أفريقيا، لافتة إلى أن تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية يبدأ بالتخطيط المتكامل، والتعامل مع المدن والمناطق الصناعية وشبكات النقل والمرافق باعتبارها منظومة اقتصادية واحدة، وليس مشروعات منفصلة.

وأضافت أن هذا التكامل يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية في الأسواق الإقليمية والدولية، كما أن إنشاء المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتكاملة يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية بالقرب من مناطق الإنتاج، تتوافر بها الخدمات السكنية والتعليمية والصحية، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعاملين وأسرهم.

وأكدت الوزيرة أهمية الربط بين التخطيط العمراني والتخطيط الصناعي والاستثماري، بحيث تتحول المدن الجديدة إلى مراكز للإنتاج والتشغيل، ولا تقتصر وظيفتها على كونها تجمعات سكنية.

وفي استعراضها للتجربة المصرية في دعم التنمية الاقتصادية، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير شبكات الطرق والمحاور، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، إلى جانب إنشاء وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية.

وأوضحت أن مصر شهدت منذ عام 2014 إنشاء وتطوير 39 مدينة جديدة، وتضم المدن الجديدة 36 منطقة صناعية، بما يتيح فرصًا جديدة لإقامة المشروعات الإنتاجية وتوطين الأنشطة الصناعية المختلفة، بالتوازي مع تطوير شبكات النقل والطرق التي تربط المدن الجديدة بالموانئ والمناطق الصناعية ومراكز النشاط الاقتصادي.

وأكدت أن التجربة المصرية أثبتت أن الاستثمار في البنية التحتية لا يمثل عبئًا على الاقتصاد، وإنما هو استثمار طويل الأجل يمهد لفرص جديدة للنمو، ويعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكامل هذه الجهود مع سياسات استثمارية واضحة وسريعة، تتيح تخصيص الأراضي وتيسير إجراءات التراخيص، وتحقيق الاستقرار التشريعي، وتوفير آليات التمويل المناسبة، بما يساعد المستثمر على الانتقال من مرحلة دراسة الفرصة الاستثمارية إلى التنفيذ الفعلي.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن الحكومات تضطلع بدور التخطيط وتوفير البنية التحتية وتهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي، بينما يسهم القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ والتشغيل، مستفيدًا من خبراته الفنية والإدارية.

وانتقلت الوزيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مؤكدة أن القارة لا تحتاج فقط إلى زيادة حجم الاستثمارات، وإنما إلى استثمارات مترابطة يدعم بعضها بعضًا، وتعمل على إنشاء سلاسل إنتاج إقليمية وتحقيق قيمة مضافة داخل القارة.

وأشارت إلى أن تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية يمثل فرصة مهمة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير القدرات المحلية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، لافتة إلى امتلاك الشركات المصرية العاملة في مجالات التشييد والبناء والمرافق والبنية التحتية خبرات واسعة تؤهلها للمساهمة في المشروعات التنموية بالدول الأفريقية الشقيقة.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي تجربة شركة المقاولون العرب باعتبارها إحدى الشركات المصرية ذات الحضور الممتد في القارة الأفريقية، بخبرة تتجاوز 70 عامًا، وتواجد خارجي يصل إلى 30 دولة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي والطاقة والموانئ والإسكان.

وفي هذا الإطار، سلطت الوزيرة الضوء على مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي نفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، باعتباره نموذجًا بارزًا للتعاون المصري الأفريقي، وقدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

وأضافت أن أهمية المشروع لا تقتصر على قدراته في توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تمتد إلى آثاره التنموية والاجتماعية، حيث وفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل، معظمهم من العمالة التنزانية، إلى جانب دوره في نقل الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية.

وأكدت الوزيرة أن نجاح الشركات المصرية في أفريقيا لا يقتصر على تنفيذ المشروعات، بل يمتد إلى بناء شراكات طويلة الأجل، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرات المحلية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية في القارة.

وفيما يتعلق بتحديات التنمية المستدامة، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أنه لا يمكن تناول التنمية الاقتصادية في أفريقيا دون التأكيد على أهمية الاستدامة والمرونة في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية وندرة المياه وارتفاع تكلفة الطاقة.

وأوضحت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب توجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية المستدامة، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج، وتطبيق تكنولوجيات البناء الحديثة، إلى جانب وضع التحول الرقمي في قلب منظومة إدارة المدن والمرافق.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان أن تحويل الفرص الواعدة في أفريقيا إلى مشروعات إنتاجية حقيقية يتطلب تكاملًا يبدأ بالتخطيط الجيد، ويمر بتوفير الأراضي والمرافق وتهيئة البيئة الاستثمارية وتطوير آليات التمويل والشراكة، وينتهي بتنفيذ مشروعات قادرة على الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وأضافت أن مصر تؤمن بأن مستقبل التنمية في أفريقيا يقوم على التعاون والتكامل، وأن بناء المدن والمناطق الصناعية والبنية التحتية ليس هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجًا وتنافسية، وتحقيق حياة أفضل لشعوب القارة.

وأكدت استعداد مصر لمواصلة التعاون مع أشقائها الأفارقة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء قارة أكثر ترابطًا وازدهارًا وقدرة على المنافسة.