تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف تقنين الأوضاع وعددٍ من مشروعات المرافق بالأراضي المضافة بمدن العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، و6 أكتوبر، وذلك من خلال تقارير ونتائج اجتماعات وجولات ميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز ورصد التحديات والعمل على تذليلها.

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الإسكان، أهمية الإسراع في إنهاء ملف تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع، باعتباره أحد الملفات المهمة لتحقيق الاستقرار العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين الجادين، مشددة على ضرورة سرعة فحص الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية والفنية وفقًا للضوابط المنظمة، وتيسير الإجراءات والتوسع في ميكنة الملفات وتطوير المنظومة الرقمية.

كما شددت على ضرورة دفع معدلات تنفيذ مشروعات المرافق بالأراضي المضافة، خاصة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين أجهزة المدن والشركات المنفذة.

وفي هذا الإطار، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض مستجدات ملف التقنين بمدن العبور الجديدة والشروق وسفنكس الجديدة، ومعدلات فحص الطلبات ودراستها، وأبرز التحديات الإدارية والفنية، وآليات تسريع الإجراءات بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المنظومة الرقمية لاستقبال وفحص طلبات تقنين الأوضاع وسرعة البت فيها.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بشأن أهمية التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم والعمل على توضيح كافة الاستفسارات، تم متابعة نتائج لقاء المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بممثلي جمعية طيبة الزراعية، وذلك بحضور الدكتور عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، للاستماع إلى مطالب وملاحظات ممثلي الجمعية، ومناقشة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أراضي منطقة طيبة الزراعية.

وخلال اللقاء، تم تأكيد الاهتمام الكامل بالشكاوى الواردة بشأن تضرر بعض حائزي الأراضي من الإجراءات القانونية والتنفيذية المتخذة حيال أراضي جمعية طيبة الزراعية المنضمة إلى مدينة الشروق، بناءً على القرارات الصادرة، موضحاً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز تستهدف في المقام الأول منع العشوائية، ودفع عجلة التنمية، والحفاظ على حقوق الدولة المالية والتنموية، إلى جانب الحفاظ على الحقوق القانونية الكاملة لحائزي الأراضي الزراعية، وفقاً لما يقرره القانون، كما شهد اللقاء طرح ممثلي جمعية طيبة لكافة الأسئلة والاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالموضوع، حيث تم الاستماع إليها ومناقشتها والرد عليها، مع تقديم إيضاحات شاملة بشأن مختلف النقاط التي تم طرحها، حرصاً على تحقيق الوضوح الكامل أمام ممثلي الجمعية.

كما عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، اجتماعًا لمتابعة تكليفات وزيرة الإسكان، وموقف ملفات تقنين الأراضي والأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي، إلى جانب التنسيق بين الإدارات المختصة وتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المدينة.

وفي مدينة سفنكس الجديدة، قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس الجهاز بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالقطاع الأول، الخاصة بالكيانات التي تم توفيق أوضاعها، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ ورصد المعوقات والتأكيد على سرعة تذليلها والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وفي مدينة 6 أكتوبر، بدأت الشركة المصرية للاتصالات تنفيذ الأعمال المدنية لشبكة الاتصالات الرئيسية بمنطقة الحزام الأخضر، عقب الانتهاء من التنسيقات مع شركات المرافق والطرق والغاز وتحديد مسار التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على الشبكات القائمة والجاري تنفيذها قبل البدء في أعمال الرصف.