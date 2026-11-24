خلال زيارتها اليوم لمحافظة بورسعيد، قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتسليم عقود الوحدات السكنية للمستحقين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط، حيث تم تسليم عقود وحدات 15 عمارة مزودة بالمصاعد، وذلك من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مدينة بورفؤاد بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والوفد المرافق من وزارة الاسكان، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وأعربت المهندسة راندة المنشاوي، عن سعادتها لتسليم عقود وحدات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحافظة بورسعيد، مشيرةً إلى أن هذه المناسبة تمثل ثمرة لجهود الدولة في توفير سكن ملائم ومتميز لمختلف شرائح المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على مسكن آمن ومتكامل الخدمات، مقدمة التهنئة لكافة المستحقين.

وأضافت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، مؤكدة استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف أنماطها، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز جهود تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع الإسكان المتوسط بمدينة بورفؤاد، يضم 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 60 عمارة، ويتبقى 6 عمارات، فيما تم تخصيص الوحدات السكنية بالكامل.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على استكمال مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، ومتابعة إجراءات تسليم الوحدات للمستحقين، بما يضمن حصول المواطنين على وحداتهم وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، مع التنسيق المستمر مع محافظة بورسعيد وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتذليل أي معوقات أمام استكمال أعمال التسليم.

وخلال الفعاليات قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضًا بشأن الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وفي بداية كلمتها، أكدت مي عبد الحميد، أن تسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحافظة بورسعيد، يُعد بمثابة الدافع القوي لاستكمال العمل لتوفير وحدات ملائمة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت السيدة، مي عبد الحميد أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المُنفذة والمطروحة ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بلغ نحو 1.07 مليون وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة سكنية، بينما يجري تنفيذ أكثر من 180 ألف وحدة سكنية.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه فيما يخص وحدات محدودي الدخل، فقد تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 865 ألف وحدة سكنية، ويجري تنفيذ أكثر من 176 ألف وحدة سكنية، أما فيما يخص الإسكان المتوسط، فقد تم الانتهاء من أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، ويجري تنفيذ 4592 وحدة سكنية.

وخلال كلمتها، استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد تتصدر المحافظات من حيث عدد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حاليًا، وذلك بإجمالي أكثر من 33590 وحدة لمحدودي الدخل، بنسبة 18% من إجمالي وحدات المحافظات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 29 ألف وحدة سكنية، ويجري تنفيذ 4300 وحدة سكنية، وتم تخصيص أكثر من 28 ألف وحدة سكنية، أما فيما يخص وحدات الإسكان المتوسط، فقد بلغ عددها 2856 وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 2472 وحدة سكنية، ويجري تنفيذ 384 وحدة، ليبلغ إجمالي الوحدات بالمحافظة 36,446 وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وأضافت مي عبد الحميد أن عدد المستفيدين بالمحافظة بلغ 26906 مستفيد، منهم 24498 من الذكور و2408 من الإناث، وبلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 52.5%، بينما بلغت نسبة العاملين بالقطاع الخاص 30.77%، وبلغت نسبة المستفيدين من القطاع الحكومي 15.91%، وبلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المعاشات 0.69%.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن فئة المتزوج ويعول هي الأكبر من بين المستفيدين بنسبة 60.04%، تليها فئة المتزوج بنسبة 18.19%، ثم المطلق بنسبة 8.23%، والأعزب بنسبة 6.78%، والمطلق ويعول بنسبة 5.32%، والأرمل ويعول بنسبة 1.39%، والأرمل بنسبة 0.05%.

وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وضع خطة لطرح وحدات سكنية جديدة بمحافظة بورسعيد بإجمالي ٣٧٥٤ وحدة سكنية موزعة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يخص فئة الإسكان المتوسط، يتيح الصندوق ١١٥٢ وحدة ضمن مشروع يضم ٦٦ عمارة، إضافة إلى مشروع آخر من ٥٣ عمارة بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين ٨" (الطرح الثاني) بنظام أسبقية الحجز. ويستمر الحجز خلال الفترة من ٦ ديسمبر ٢٠٢٦ حتى ٦ يناير ٢٠٢٧.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه فيما يخص فئة منخفضي الدخل، يطرح الصندوق ١٣٧٠ وحدة من الوحدات المتبقية بمشروع من ١١١ عمارة بمنطقة محمد مهران، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين ٨" (الطرح الثالث)، ويتاح الحجز خلال الفترة من ١٨ يناير حتى ١٨ فبراير ٢٠٢٧.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه من المقرر أيضًا طرح ١٥١٢ وحدة لمنخفضي الدخل بمشروع إنشاء ٦٣ عمارة بالحي الإماراتي، ضمن إعلان الـ١٠٠ ألف وحدة سكنية القادم، ويبدأ الحجز من ١٥ مارس ٢٠٢٧ ويستمر حتى ١٥ أبريل ٢٠٢٧.

وقالت مي عبد الحميد إن محافظة بورسعيد، وخلال عام 2013، فتحت باب الحجز على وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبدأ تنفيذ 18,696 وحدة لاستيعاب طلبات المواطنين المتقدمين، موضحة أن الوحدات تنقسم إلى نموذجين أساسيين، وفيما يتعلق بالنموذج مساحة 90 مترًا مربعًا يضم 10,608 وحدات سكنية في حي الضواحي والسلام ومنطقة الرسوة والحي الإماراتي، أما فيما يخص نموذج الوحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا فإنه يضم 8,088 وحدة في بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية.

وأضافت أن الجهاز المركزي للتعمير تولى إنشاء 54 برجًا بحيي الضواحي والسلام و201 عمارة في بورفؤاد، إضافة إلى مشروع الحي الإماراتي، بينما نفذت مديريات الإسكان 120 عمارة بمنطقة الرسوة و136 عمارة في بورفؤاد، مؤكدة أنه جرى تخصيص 28,976 وحدة لمستفيدي المشروع.

وفيما يخص الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن المشروعين يضمان 2856 وحدة سكنية، ويتكون المشروع الأول من 66 عمارة تضم 1526 وحدة و232 محلاً، وقد جرى الانتهاء من 60 عمارة، وتتواصل الأعمال في 6 عمارات بنسبة تنفيذ 91%، مع توصيل كافة المرافق، واستكمال أعمال الطرق والموقع العام.

وأضافت أن المشروع الثاني يتكون من 53 عمارة مجهزة بالمصاعد تضم 1144 وحدة و512 محلاً، وقد تم الانتهاء من 43 عمارة، فيما تبلغ نسبة التنفيذ في 10 عمارات 90%، مع توصيل مرافق الغاز والصرف والمياه واستكمال الكهرباء والاتصالات.

وأوضحت مي عبد الحميد أن مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة محمد مهران بالرسوة يتكون من 111 عمارة تضم 2664 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا، ينفذها الجهاز المركزي للتعمير.

وأشارت إلى أن الوحدات أُعلن عنها ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 6" وجرى الحجز على 68 عمارة لعملاء الإسكان التعاوني، بينما يجري إعداد كراسة الشروط لطرح الـ43 عمارة المتبقية ضمن الطرح الثالث لإعلان "سكن لكل المصريين 8"، مضيفة أنه أُسندت في ديسمبر 2025 عدد 102 عمارة بنسبة تنفيذ بلغت 47%، فيما يجري العمل في 9 عمارات.

واختتمت مي عبد الحميد تصريحاتها بالإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء، في جلسته رقم 96 بتاريخ 17 يونيو 2026، على إنابة محافظة بورسعيد لتنفيذ وحدات سكنية على قطعة أرض بحري الحي الإماراتي مساحتها 33 فدانًا وتضم 164 عمارة، منها 63 عمارة في المرحلة الأولى.