لم يغلق حكم محكمة التحكيم الرياضي «كاس» ملف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بصورة نهائية من الناحية القانونية رغم إعادته اللقب إلى المنتخب السنغالي وإلغاء القرار السابق الذي منح البطولة للمغرب بعدما أبقى أمام الاتحاد المغربي لكرة القدم مسارًا أخيرًا للاعتراض لكنه طريق تحكمه شروط قانونية صارمة ولا يتيح إعادة مناقشة أحداث المباراة أو المطالبة بتغيير النتيجة لمجرد الاختلاف مع قرار المحكمة.

وأعادت المحكمة الاعتبار لنتيجة المباراة التي انتهت بفوز السنغال على المغرب بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي لتتراجع عن قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم التي كانت قد اعتبرت المنتخب السنغالي منسحبًا ومنحت المغرب الفوز اعتباريًا بنتيجة 3-0 وهو ما وضع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمام تحد جديد للبحث عن إمكانية قانونية لمراجعة الحكم.

وبذلك انتقل الصراع بين الطرفين من أروقة التحكيم الرياضي إلى مسار قضائي أكثر تعقيدًا يتمثل في إمكانية اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام التحكيم الصادرة من «كاس» في مثل هذه القضايا.

30 يومًا أمام المغرب.. ولكن بشروط

تمنح القوانين السويسرية الأطراف المعنية مهلة تصل إلى 30 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالحكم لتقديم الطعن أمام المحكمة الفيدرالية لكن هذه المهلة لا تعني أن الباب مفتوح أمام المغرب لإعادة عرض القضية بكل تفاصيلها أو تقديم دفوع جديدة لمجرد الاعتراض على النتيجة التي انتهت إليها محكمة التحكيم الرياضي.

فالاختصاص الممنوح للمحكمة السويسرية يركز بصورة أساسية على مراجعة سلامة الإجراءات القانونية التي اتبعتها هيئة التحكيم ومدى التزامها بالقواعد المنظمة لعملية الفصل في النزاعات وليس إعادة تقييم الوقائع الفنية التي شهدها النهائي أو إصدار حكم جديد بشأن أحقية أحد المنتخبين في التتويج.

وتنحصر أسباب قبول الطعن في خمسة محاور رئيسية أولها وجود خلل في تعيين المحكم المنفرد أو تشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة للقواعد القانونية وثانيها أن تكون الهيئة قد قبلت اختصاصها بنظر القضية أو رفضته بصورة غير صحيحة.

أما السبب الثالث فيتعلق بإصدار حكم يتجاوز الطلبات التي عرضها أطراف النزاع أو عدم الفصل في أحد المطالب المقدمة إليها بينما يرتبط السبب الرابع بحدوث إخلال بمبدأ المساواة بين الأطراف أو انتهاك حق أحدهم في الاستماع إلى دفوعه خلال إجراءات التقاضي.

ويتمثل السبب الخامس في تعارض الحكم مع النظام العام وهي أسباب محددة لا تسمح بالتوسع في تفسيرها ما يجعل نجاح أي طعن مرتبطًا بوجود مخالفة قانونية واضحة يمكن الاستناد إليها وإثباتها أمام المحكمة.

أزمة المحكم الألماني.. هل تتحول إلى ورقة قانونية للمغرب؟

ومن بين التطورات التي قد تكتسب أهمية في مسار الاعتراض ما تردد بشأن وجود اتصال هاتفي بين الألماني أولريش هاس أحد أعضاء هيئة التحكيم التي نظرت النزاع وعبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم قبل صدور الحكم.

وأشارت تقارير مغربية إلى أن الجامعة الملكية المغربية أبلغت محكمة التحكيم الرياضي بواقعة الاتصال المزعوم وسط تساؤلات بشأن مدى توافقه مع قواعد استقلال المحكمين وحيادهم وما إذا كان قد تضمن مناقشة أي تفاصيل تتعلق بالقضية محل النزاع.

وتكتسب هذه الواقعة أهميتها من ارتباطها بأحد الأسباب التي يسمح القانون السويسري بالاستناد إليها للطعن في أحكام التحكيم وتحديدًا ما يتعلق بسلامة تشكيل هيئة التحكيم ومدى استقلال أعضائها إلى جانب ضمان المساواة بين أطراف القضية.

لكن مجرد الإبلاغ عن اتصال لا يكفي لإثبات وجود مخالفة قانونية أو التأثير في الحكم إذ يتطلب الأمر التحقق من حدوث الواقعة وطبيعة الحديث الذي دار بين الطرفين ومدى ارتباطه بموضوع النزاع وما إذا كان قد جرى إخلال بحقوق أحد أطراف القضية.

هل يمكن للمحكمة السويسرية إعادة اللقب للمغرب؟

النقطة الأهم في هذا الملف أن المحكمة الفيدرالية السويسرية ليست درجة استئناف رياضية أعلى من محكمة التحكيم الرياضي ولا تملك إعادة النظر في تفاصيل المباراة أو المفاضلة بين تفسير الاتحاد الأفريقي والدفوع التي قدمها الاتحاد السنغالي.

فإذا تقدم المغرب بطعن فسيكون محور القضية هو مدى قانونية الإجراءات التي اتبعتها هيئة التحكيم وليس إعادة تقييم قرار الحكم في النهائي أو مناقشة أحقية السنغال في الفوز داخل الملعب.

وفي حال قبول الطعن وثبوت وجود مخالفة جوهرية تستوجب إلغاء الحكم فإن ذلك قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في النزاع من خلال إجراءات تحكيمية جديدة لكنه لا يعني بالضرورة إعلان المغرب بطلًا للبطولة بصورة مباشرة إذ إن إلغاء الحكم لسبب إجرائي يختلف عن إصدار قرار جديد بشأن صاحب اللقب.

أما إذا رفضت المحكمة السويسرية الطعن فسيصبح حكم «كاس» مستقرًا من الناحية القانونية ويظل المنتخب السنغالي صاحب اللقب وفقًا للقرار الصادر عن المحكمة الرياضية.