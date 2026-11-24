أسدلت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» الستار على واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في تاريخ كأس أمم أفريقيا، بعدما أصدرت قرارها النهائي بإلغاء حكم لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وإعادة لقب نسخة 2025 إلى المنتخب السنغالي، على حساب نظيره المغربي.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار الذي سبق أن منح المغرب الفوز بنتيجة 3-0 اعتباريًا، ليعود الاعتداد بنتيجة المباراة النهائية التي حسمها المنتخب السنغالي لصالحه بهدف دون رد، بعد امتداد المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

تعود جذور القضية إلى المباراة النهائية التي جمعت المغرب والسنغال يوم 18 يناير 2026، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، والتي شهدت أحداثًا مثيرة في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، ما أثار اعتراض لاعبي السنغال والجهاز الفني، قبل أن يغادر لاعبو «أسود التيرانجا» أرضية الملعب احتجاجًا على القرار، في واقعة تسببت في توقف المباراة لنحو 15 دقيقة.

وبعد تدخل ساديو ماني لإقناع زملائه بالعودة، استُكملت المواجهة، لكن إبراهيم دياز أهدر ركلة الجزاء المغربية، قبل أن ينجح بابي جاي في تسجيل هدف الفوز للسنغال خلال الوقت الإضافي، لتنتهي المباراة بتتويج المنتخب السنغالي بنتيجة 1-0.

ولم تنتهِ الأزمة مع صافرة النهاية، إذ تقدم الاتحاد المغربي باحتجاج رسمي، مطالبًا بتطبيق اللوائح على خلفية مغادرة لاعبي السنغال أرضية الملعب.

وفي 28 يناير، أصدرت لجنة الانضباط التابعة للكاف عقوبات على عدد من اللاعبين والمسؤولين والاتحادين، لكنها رفضت الاحتجاج المغربي المتعلق باعتبار السنغال خاسرة للمباراة.

وصعّد الاتحاد المغربي موقفه بالاستئناف، لتصدر لجنة الاستئناف بالكاف في 17 مارس قرارًا مفاجئًا بقبول الطعن المغربي، واعتبار المنتخب السنغالي خاسرًا للنهائي بالانسحاب، مع اعتماد نتيجة 3-0 لصالح المغرب، ومنحه لقب البطولة بدلًا من السنغال.

ورفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار، واتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، حيث تقدم باستئناف رسمي في 25 مارس، مطالبًا بإلغاء قرار لجنة الاستئناف بالكاف وإعلان منتخب بلاده بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2025.

وعقدت المحكمة جلسة الاستماع في القضية بمدينة لوزان السويسرية يوم 8 أكتوبر، بمشاركة ممثلي الاتحادات المعنية، قبل أن تبدأ هيئة التحكيم مداولاتها لإصدار حكم نهائي يتضمن الحيثيات القانونية.

وبعد أشهر من الانتظار والتصعيد القانوني، جاء قرار المحكمة ليعيد اللقب إلى السنغال، وينهي الجدل حول هوية بطل النسخة التي استضافها المغرب، بعدما انتقل حسم البطولة من أرض الملعب إلى ساحات القضاء الرياضي.