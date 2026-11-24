اتخذت إدارة النادي الأهلي، برئاسة مدير الكرة وائل جمعة، عددًا من القرارات التأديبية بحق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات المسابقة المحلية.

وعقب المباراة، أعلن النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية اتخاذ إجراءات انضباطية ضد اللاعبين، حيث كتب: «عقوبات مضاعفة على اللاعبين وتجميد المستحقات المالية».

وأوضح النادي أن وائل جمعة، مدير الكرة، قرر توقيع عقوبات مضاعفة على جميع اللاعبين، إلى جانب تجميد مستحقاتهم المالية لأجل غير مسمى، في أعقاب الخسارة أمام بيراميدز.

وتأتي هذه القرارات في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز الترتيب.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، توجيه الشكر إلى الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، وذلك عقب الخسارة أمام بيراميدز.