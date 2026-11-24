أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحفاظ على استقرار الأسرة يتطلب الاهتمام المستمر بالصحة النفسية للأطفال، إلى جانب احترام كل طرف رأي الآخر والحرص على المشورة في إدارة شؤون الحياة الأسرية، بما يعزز المودة والرحمة بين أفراد الأسرة.

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تربية الأبناء وتنشئتهم على منهج الله سبحانه وتعالى من أهم وسائل تأمين مستقبل الأسرة، مشيرة إلى أن تقوى الله في التعامل مع أفراد الأسرة تجلب الخير لهم في الدنيا والآخرة.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، موضحة أن رعاية الأبناء لا تقتصر على تلبية احتياجاتهم المادية، بل تشمل الاهتمام بصحتهم النفسية وتوفير بيئة أسرية قائمة على الرحمة والاحتواء.

وأشارت دار الإفتاء إلى أهمية الرحمة في التعامل مع الأطفال، مستشهدة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبَّل الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكان الأقرع بن حابس التميمي حاضرًا، فقال الأقرع إنه لم يقبّل أحدًا من أبنائه العشرة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»، رواه البخاري.

وفي سياق متصل، أكدت الدار أن احترام كل طرف لرأي الآخر يُعد من عوامل الاستقرار الأسري المطلوب شرعًا، مشددة على أهمية التمسك بالمشورة باعتبارها من صور المعروف في الحياة الزوجية.

واستدلت في منشورها بقول الله عز وجل: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، موضحة أن السنة النبوية قدمت نموذجًا عمليًا لاحترام الرأي والأخذ بالمشورة، عندما استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيدة أم سلمة رضي الله عنها بشأن الصحابة الذين غضبوا من صلح الحديبية، ثم أخذ برأيها، كما ورد في صحيح البخاري.

وشددت دار الإفتاء على أن بناء أسرة مستقرة يبدأ بتنشئة الأبناء على القيم الدينية والأخلاقية، والحرص على سلامتهم النفسية، وإقامة العلاقة بين الزوجين على الاحترام المتبادل والتشاور، بما يسهم في تعزيز التماسك الأسري.