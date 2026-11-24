عثرت أجهزة الأمن بقنا على جثة مجهولة الهوية طافية بمياه إحدى الترع بدائرة مركز فرشوط شمال قنا، وسط جهود مكثفة لكشف ملابساتها.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية طافية بمياه إحدى الترع بنطاق مركز فرشوط.

انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لنقل الجثة وفحصها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والتعرف على هوية المتوفى.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات العثور على الجثة، وبيان أسباب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.