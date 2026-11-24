خطفت الفنانة دنيا عبد العزيز الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة باللون الأسود.

إطلالة دينا عبد العزيز

اختارت دنيا فستانا طويلا من خامة لامعة، بتصميم كتف واحد مع كم طويل، وجاء الفستان محددا للقوام مع فتحة جانبية طويلة كشفت عن ساقها، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الجرأة والأناقة.

وزينت الفستان بتفصيلة لامعة على شكل أشعة عند منطقة الخصر، أضافت لمسة مميزة للتصميم، كما نسقت إطلالتها مع إكسسوارات أنيقة وأقراط بارزة.

واعتمدت دنيا على تسريحة شعر منسدلة باللون الأشقر، مع مكياج قوي أبرز ملامحها، لتكمل إطلالة جمعت بين الأنوثة والفخامة.

وقد حلت الفنانة دينا عبد العزيز، ضيفة ببرنامج " كلام الناس" مع الاعلامية ياسمين عز بقناة ام بي سي مصر، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

وتحدثت عن حياتها الشخصية، قائلة:" اول مرة جوزي قالي بحبك اتكسفت لانه كان صاحبي ومتوقعتش منه الكلمة دي، مردفة: "احمريت واتخضيت".

وتابعت عبد العزيز،:" جوزي سافر سوريا مخصوص عشان يطلب ايدي من ابن خالتي، مردفة: "الجواز الناجح هو اللي مبني ثقة واحترام الطرفين".