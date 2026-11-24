أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الثلاثاء، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية استهدفت العميد نعيم أبو نحل، مدير عام جهاز الأمن الداخلي بقطاع غزة، في غارة جوية استهدفت منطقة غرب مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاده وإصابة شخصين آخرين، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية والأمن الوطني بالقطاع.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن استهداف أبو نحل يأتي ضمن ملاحقة الكوادر الأمنية الفلسطينية، مشيرين إلى أن العملية جاءت بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقال سلفه في المنصب خلال عملية خاصة نفذتها قوات الاحتلال.

وتضمن البيان الإسرائيلي تهديدات بمواصلة استهداف القيادات الفلسطينية، حيث أكد المسؤولان أن من تصفهم إسرائيل بـ«الإرهابيين» لن يتمكنوا من الإفلات من الملاحقة الإسرائيلية.

تفاصيل استشهاد مدير الأمن الداخلي في غزة

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة استشهاد العميد نعيم محمد أبو نحل، البالغ من العمر 50 عامًا، موضحة أنه ارتقى خلال أداء واجبه الوطني في خدمة المواطنين.

وأفادت المصادر بأن استشهاده جاء إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة بالقرب من دوار حيدر، في الجهة الغربية من مدينة غزة.

وأضافت المصادر الطبية أن القصف أسفر أيضًا عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة، جرى التعامل معهما عقب الاستهداف.