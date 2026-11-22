استشهد فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مشيرة إلى أنه في وقت سابق من مساء اليوم، استشهد فلسطيني آخر جراء إلقاء طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قنبلة في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي السياق، قالت مصادر طبية إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 74,742، والإصابات إلى 176,227، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون، قرية المغير، شمال شرق رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة السهل الشرقي للقرية.

وأفادت مصادر محلية بأن حركة نشطة لرعاة المستوطنين سُجلت في المنطقة الغربية من القرية، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمنطقة الشرقية، وسط حالة من التوتر والحذر بين الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن مدخل القرية لا يزال سالكا، داعية الفلسطينيين إلى توخي الحيطة والحذر خشية اعتداءات المستوطنين.

كما حرث مستوطنون نحو 50 دونماً من أراضي الفلسطينيين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، في إطار اعتداءاتهم المتواصلة ومحاولاتهم الاستيلاء على الأراضي والتضييق على الفلسطينيين في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاحد، قرية جورة الشمعة، جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة احياء ، واطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، قرية ياسوف شرق سلفيت، انتشرت في شوارعها ووسط أحيائها، وفقا لمصادر محلية.

كما شهد حاجز قلنديا العسكري ومحيطه، أزمة مرورية خانقة وتكدسا لمركبات الفلسطينيين، امتد إلى بلدتي الرام وكفر عقب، شمال القدس المحتلة، بفعل تشديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتزامنت الأزمة المرورية مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة الرام، ومداهمة عدد من المحال التجارية، وسط انتشار عسكري في المنطقة وتشديد الإجراءات على حركة تنقل الفلسطينيين.

وتتسبب إجراءات الاحتلال العسكرية على الحواجز والطرق المحيطة بالقدس المحتلة، في عرقلة حركة الفلسطينيين وإطالة فترات انتظارهم، لا سيما خلال ساعات المساء.