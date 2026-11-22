كشف اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية لتأمين المباريات، عن الإجراءات الأمنية المصاحبة لمباراة الأهلي وبيراميدز، مؤكداً حظر استخدام الألعاب النارية والشماريخ داخل الاستاد، ضمن التدابير الهادفة إلى حماية الجماهير والحفاظ على سلامة جميع المشاركين في اللقاء.

التعليمات الخاصة بالممنوعات داخل المدرجات

وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن التعليمات الخاصة بالممنوعات داخل المدرجات واضحة ومعروفة للجماهير، مشدداً على ضرورة الالتزام بها حتى تمر المباراة دون أي مشكلات.

وأوضح أن خطة التأمين لا تقتصر على المدرجات أو محيط الملعب، وإنما تمتد لتشمل طاقم التحكيم، حيث تتولى الجهات الأمنية مرافقة الحكام من مقر إقامتهم بالفندق وحتى وصولهم إلى بوابة الاستاد.

وأضاف أن مسئولي التأمين يتولون بعد ذلك استكمال إجراءات تأمين طاقم التحكيم طوال فترة وجوده، وحتى انتهاء المباراة ومغادرته في طريقه إلى المطار.

خطط تنظيمية وأمنية

وأشار إلى أن المجموعة الأفريقية تعمل على تأمين مختلف المباريات وفق خطط تنظيمية وأمنية تستهدف التعامل مع جميع المواقف المحتملة، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في حماية الأرواح وضمان خروج المواجهة بصورة منظمة وآمنة.

وشدد على أهمية تعاون الجماهير مع الجهات المنظمة والالتزام بالتعليمات، حتى تكون قمة الأهلي وبيراميدز مناسبة رياضية ناجحة على المستويين التنظيمي والجماهيري.