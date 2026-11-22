تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال إدارة القوافل العلاجية، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية جبارس التابعة لمركز إيتاي البارود، اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر وتستمر حتى غدا الاثنين.

وتضم القافلة 8 تخصصات طبية تشمل الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والأسنان والصدر والنساء وتنظيم الأسرة، مع تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.

كما تشمل القافلة تنفيذ مبادرة "أفحص وٱطمن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، من خلال قياس ضغط الدم ومستوى السكر، فضلًا عن توفير خدمات الفحوصات الطبية التي تتضمن السونار والأشعة السينية ومعمل الدم ومعمل الطفيليات، بالمجان للمواطنين.

وتناشد محافظة البحيرة أهالي القرية والقرى والمناطق المجاورة الإستفادة من خدمات القافلة الطبية المجانية، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي للبالغين وشهادات الميلاد للأطفال