أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق وادي النطرون - العلمين، قبل وصلة جبل حامد في اتجاه العلمين بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

و​تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالموقع المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

​وبالفحص والمعاينة، تبين إصابة 10 أشخاص، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما رفض مصاب النقل إلى المستشفى بعد تلقيه الإسعافات اللازمة في مكان الواقعة.

​وأسفر الحادث عن إصابة كل من: خالد أحمد فرج،31 عاما، مقيم بالقاهرة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد جاد، 39 عاما، مقيم بأسيوط، بسحجات متفرقة بالجسم، ومجدي تاوضروس سامي، 47 عاما، مقيم بعين شمس، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وهلال سعد الله ثابت، 58 عاما، مقيم بالقاهرة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وعبد الرحمن إيهاب أحمد، 27 عاما، مقيم بالقاهرة، بجرح متهتك بالساعد الأيسر وجرح بفروة الرأس بطول 10 سم، وأحمد عماد عريان، 28 عاما، مقيم بالمعادي، بسحجات متفرقة بالجسم.

​كما أُصيب في الحادث كل من: مينا عاطف كيرلس، 38 عاما، مقيم بالدقهلية، باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ويوساب ميلاد عزيز، 28 عاما، مقيم بالقاهرة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويعقوب مدحت جمال، 26 عاما، مقيم بالجيزة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد السيد خلف، 25 عاما، مقيم بمركز كفر الدوار، بسحجات متفرقة بالجسم ورفض النقل إلى المستشفى.

​وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.