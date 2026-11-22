شنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم /الأحد/، من خلال إدارة مراقبة الأغذية، حملات تفتيشية مكبرة استهدفت عدداً من المنشآت الغذائية والأسواق بمركزي حوش عيسى والدلنجات؛ أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وتحرير 14 محضراً للمخالفين.
وأوضحت المديرية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الحملات أسفرت عن ضبط 350 كيلوجراماً من عبوات الأرز والمكرونة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كما تمكنت الحملة بمركز الدلنجات من ضبط 1080 كيلوجراماً من المخللات المشكلة داخل براميل بلاستيكية غير مطابقة للاشتراطات، وأكثر من 600 كيلوجرام من البلح الأسمر معبأة داخل شكائر ورقية مخصصة لتعبئة الأسمنت بالمخالفة للاشتراطات الصحية.
وأضاف البيان أن الحملات أسفرت أيضاً عن تحرير 14 محضراً متنوعاً، وإعداد مذكرة غلق لأحد المطاعم لمخالفة الاشتراطات الصحية، فضلاً عن إعدام كميات من زيوت الطعام والدواجن ومواد غذائية متنوعة لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبها، أكدت محافظة البحيرة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين.