فرضت السلطات التركية غرامة مالية إدارية على منشأة يُشتبه في تلويثها أحد المجاري المائية بمدينة ريزي، من خلال تصريف مخلفاتها دون رقابة، بعدما تحول لون مياه النهر إلى الأحمر.

مخلفات مصنع شاي تثير ضجة في تركيا

وتحول لون مياه نهر دغيرمينديري، الذي يمر عبر حي دغيرمينديري، إلى الأحمر، وعلى إثر بلاغ تقدم به سكان الحي، بدأت فرق شرطة بلدية ريزي وفرق مديرية البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بالمحافظة أعمال الفحص والتحقيق في المنطقة.

وتمكنت الفرق، عقب فحص أحد فروع المجرى المائي، من رصد قيام أحد مصانع الشاي الخاصة في المنطقة بتصريف مخلفاته دون رقابة، وعلى إثر ذلك فرضت السلطات غرامة مالية إدارية على المنشأة.

بيان من مكتب محافظ ريزي

وفي بيان بشأن الواقعة، أوضح مكتب محافظ ريزي أنه عقب وصول صور ومقاطع مصورة إلى الجهات المختصة تُظهر تدفق مياه نهر دغيرمينديري، الواقع في وسط مدينة ريزي، باللون الأحمر، والتسبب في تلوث بيئي، أجرت فرق مديرية البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بالمحافظة عمليات تفتيش في المنطقة.

وأضاف البيان أن عمليات الفحص، التي شارك فيها مفتشان بيئيان ومهندس بيئي وأحد الموظفين المختصين بتشغيل الطائرات المُسيّرة، أسفرت عن تحديد منشأة تقوم بتصريف مخلفاتها في المجرى المائي دون رقابة، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وأوضح أنه بناءً على هذه النتائج، اتُخذت إجراءات عقابية إدارية بحق المنشأة المعنية، بموجب البند (ı) من المادة 20 من قانون البيئة التركي رقم 2872.

كما أشار البيان إلى أخذ عينات من المياه لإجراء التحاليل اللازمة لدى مختبر بيئي معتمد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية إدارية إضافية وفقًا للقوانين المعمول بها، عقب تقييم نتائج تحليل العينات.