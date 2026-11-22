اصطحب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، في زيارة ميدانية إلى المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان.

ويأتي المشروع في إطار التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، بتمويل من بنك التعمير الألماني (KfW)، وذلك للتعرف على جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز التعاون المصري الألماني في مجال التنمية.