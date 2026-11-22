أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدقيقة للموقف الوبائي لفيروسات الإنفلونزا والفيروسات التنفسية في جميع محافظات الجمهورية، من خلال منظومة وطنية متكاملة للترصد الوبائي والمعملي، تعمل على رصد معدلات الانتشار والتعرف على الأنواع والأنماط السائدة، بما يضمن سرعة اكتشاف أي تغيرات وبائية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج الترصد خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2026 أظهرت أن نسبة العينات الإيجابية لفيروسات الإنفلونزا في مصر بلغت 11% من إجمالي عينات الحالات التي خضعت للفحص، مقابل 89% لمجموعة من الفيروسات التنفسية الآخرى التي تنشط في مثل هذا التوقيت من كل عام، مقابل 16% وفق البيانات العالمية للفترة نفسها، وهي أقل من نسبة العام الماضي التي بلغت 20%.

واضافت أن تحليل الأنماط الفيروسية للعينات الإيجابية أظهر وجود فيروس الإنفلونزا A/H1N1 بنسبة 33%، وفيروس A/H3 بنسبة 41%، وفيروس الإنفلونزا B بنسبة 26%، وهي من الأنماط المعروفة لفيروسات الإنفلونزا الموسمية وتخضع للمتابعة المستمرة.

منظومة قوية ومتكاملة لترصد الأمراض التنفسية

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تمتلك منظومة قوية ومتكاملة لترصد الأمراض التنفسية تعتمد على الانتشار الجغرافي الواسع والتكامل بين الترصد الوبائي والمعملي، وتتم المتابعة من خلال الترصد الروتيني للحالات المترددة والمحجوزة في نحو 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 30 موقعًا مختارًا لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، موزعة جغرافيًا على جميع المحافظات.

وأوضح نائب الوزير أن المنظومة تعتمد على سحب العينات من الحالات المشتبه في إصابتها وإجراء الفحوصات اللازمة بالمعامل المركزية للصحة العامة والمعامل الإقليمية بالمحافظات، للتعرف على الفيروسات المنتشرة وتحديد أنماطها، إلى جانب متابعة التسلسل الجيني للفيروسات بما يسهم في رصد أي تحورات أو تغيرات جينية محتملة، وتقييم خصائصها الوبائية، ودعم سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

من جانبه أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الأعراض المصاحبة للإنفلونزا الحالية تتفق مع الأعراض المعتادة للإنفلونزا الموسمية، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال واحتقان الحلق والرشح وآلام الجسم والعضلات والصداع والإجهاد العام.

وأضاف أن نتائج الترصد أكدت أن الأنماط السائدة موسمية معروفة، دون رصد مؤشرات على ظهور فيروس إنفلونزا جديد أو نمط وبائي مستجد يستدعي القلق، مشددًا على أن ارتفاع أو انخفاض معدلات الإصابة يرتبط بطبيعة موسم الانتشار، وأن وجود حالات خلال هذه الفترة أمر متوقع ولا يشير إلى خطر وبائي غير معتاد.

وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعلى رأسها غسل اليدين بانتظام والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة وتجنب الاختلاط عند ظهور أعراض تنفسية واستخدام الكمامة عند الحاجة، مع ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، ومنها كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتواصل الوزارة متابعة الموقف الوبائي على مدار الساعة وتحديث البيانات وتحليل نتائج الترصد بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمؤشرات الوبائية والمعملية، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.