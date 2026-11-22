ارتفع سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم الأحد 22-11-2026 علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية .

الدولار يصعد

صعد سعر الدولار في مواجهة الجنيه مقدار 62 قرشا علي الأقل منذ اخر تعامل له يوم الخميس الماضي علي مختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.36 جنيها للشراء و 54.5 جنيها .

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.79 جنيها للشراء و53.89 جنيها للبيع.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 54.28 جنيها للشراء و 54.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 54.32 جنيها للشراء و 54.42 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 54.35 جنيها للشراء و 54.45 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قطر الوطني QNBـ، التعمير والإسكان،".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.27 جنيها للشراء و54.47 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، HSBC،التنمية الصناعية، سايب، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، البركة، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 54.43 جنيها للشراء و 54.53 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 54.41 جنيها للشراء و54.51 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي .