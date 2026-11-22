شنّ لوران كورتيوا، مدرب كولومبوس كرو، هجومًا على القرار التحكيمي الذي اتخذه ألين تشابمان خلال مواجهة فريقه أمام إنتر ميامي، بعدما اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إثر توجيهه الكرة إلى وجه المهاجم التشيلي جونزالو تابيا، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال افتتاح مواجهات الفريقين في الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي.

ورأى كورتيوا أن تصرف قائد إنتر ميامي كان يستوجب عقوبة أكثر صرامة، معتبرًا أن الاكتفاء بالإنذار لا يتناسب مع ما حدث داخل أرض الملعب، خاصة أن الكرة اصطدمت بوجه لاعب فريقه خلال محاولة تنفيذ رمية تماس، في مشهد أثار اعتراضات واسعة من جانب لاعبي كولومبوس.

كورتيوا: ميسي كان يستحق البطاقة الحمراء

وقال مدرب كولومبوس كرو، في تصريحات نقلتها شبكة «إي إس بي إن» الأمريكية عقب المباراة، إن ميسي كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، وليس الاكتفاء بالبطاقة الصفراء التي أشهرها الحكم في وجهه.

وأضاف كورتيوا، تعليقًا على الواقعة: «الجميع يعرف أنه كان يستحق أكثر من مجرد بطاقة صفراء».

ولم يتوقف المدرب الفرنسي عند هذا الحد، بل وصف ما حدث بأنه أمر محزن، عندما سُئل عن إمكانية مراجعة رابطة الدوري الأمريكي للواقعة واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

وقال: «إن الأمر برمته محزن للغاية»، في إشارة إلى الطريقة التي انتهت بها الواقعة، بعدما خرج ميسي من الموقف دون التعرض للطرد، رغم اعتراضات الجهاز الفني ولاعبي الفريق المنافس.

وتعكس تصريحات كورتيوا حالة الغضب داخل معسكر كولومبوس، الذي يرى أن الواقعة كانت تستحق عقوبة أكثر قسوة، بالنظر إلى تعمد توجيه الكرة نحو وجه اللاعب المنافس.

الحكم يبرر قراره ويرفض اعتبار الواقعة سلوكًا عنيفًا

في المقابل، دافع الحكم ألين تشابمان عن قراره بالاكتفاء بالبطاقة الصفراء، موضحًا أن القوة المستخدمة في توجيه الكرة لم تكن كبيرة بما يكفي لتصنيف التصرف ضمن السلوك العنيف الذي يستوجب الطرد.

ونقلت صحيفة «ذا جارديان» عن الحكم قوله إن القوة المستخدمة كانت ضئيلة، وإن الواقعة لم تصل إلى المستوى الذي يستدعي اعتبارها سلوكًا عنيفًا.

وبذلك، تمسك تشابمان بتقديره للواقعة، رغم اعتراض مدرب كولومبوس، الذي يرى أن ميسي أفلت من عقوبة مستحقة.

خسارة قاسية لإنتر ميامي وطرد لوجان

وتزامنت الواقعة مع خسارة ثقيلة لإنتر ميامي بثلاثة أهداف دون رد أمام كولومبوس كرو، في المباراة الأولى من سلسلة الدور الأول للأدوار الإقصائية بالدوري الأمريكي.

وسجل تابيا هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف طه حبرون الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم عاد المهاجم التشيلي ليختتم الثلاثية في الدقيقة 58.

كما لعب إنتر ميامي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36، بعد طرد جونزالو لوجان إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأصبح إنتر ميامي، حامل لقب الدوري الأمريكي، مطالبًا بالفوز في المباراة الثانية يوم 27 نوفمبر، من أجل فرض مواجهة ثالثة فاصلة، بعدما وضعته الخسارة على حافة الخروج المبكر.

وكان ميسي قد دخل المباراة بعد تتويجه بالحذاء الذهبي للدوري الأمريكي، عقب تسجيله 26 هدفًا خلال الموسم المنتظم، لكن ليلة الاحتفال تحولت إلى خسارة قاسية وواقعة تحكيمية ستظل محل نقاش.