أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حملت رسائل سياسية ودبلوماسية مهمة تعكس رؤية مصر تجاه مستقبل القارة الإفريقية، وضرورة تعزيز حضورها في النظام الدولي، بما يضمن تحقيق مصالح شعوبها وترسيخ مبادئ العدالة والتعاون والتنمية المستدامة.

كلمة الرئيس تعكس رؤية مصر لتعزيز التعاون الدولي

وقالت هناء أنيس إن تأكيد الرئيس أهمية التعاون والعمل المشترك يعكس إدراكا عميقا لطبيعة التحديات التي يشهدها العالم، في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتداخل الصراعات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تتحمل أعباء كبيرة نتيجة هذه التطورات، سواء على مستوى الأمن والاستقرار أو من خلال التداعيات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد وتزايد الديون.

وأضافت أن إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات الدولية، مؤكدة أن مواجهة أوجه القصور في النظام العالمي لا تكون بالتخلي عنه، وإنما بتطويره على أسس أكثر توازنا وعدالة تضمن مشاركة جميع الدول في اتخاذ القرارات المؤثرة في مستقبلها.

إفريقيا شريك أصيل في صياغة النظام الدولي

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن الرسالة التي طرحها الرئيس بشأن ضرورة أن تكون إفريقيا شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي تمثل تأكيدا لحق القارة في المشاركة في صناعة القرارات الدولية، وعدم الاكتفاء بدور المتلقي للسياسات والتوجهات العالمية، خاصة أنها تمتلك ثروات طبيعية وموارد بشرية وإمكانات اقتصادية تؤهلها للقيام بدور مؤثر على الساحة الدولية.

إصلاح النظام المالي الدولي يدعم التنمية

وأشارت النائبة إلى أن ربط التنمية بإصلاح النظام المالي الدولي يعكس أهمية توفير تمويل تنموي طويل الأجل وميسر للدول النامية، مع تخفيف أعباء الديون ومواجهة الفقر وتقليص فجوات عدم المساواة، بما يمنح الدول الإفريقية فرصة حقيقية لتنفيذ خططها التنموية وتحسين مستوى معيشة مواطنيها.

إعادة الإعمار ركيزة أساسية لتحقيق السلام

وشددت هناء أنيس على أن بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في إفريقيا أو المنطقة العربية، يجب أن تكون أولوية للمجتمع الدولي، من خلال تقديم الدعم اللازم للدول المتضررة ومساندة مؤسساتها الوطنية واستعادة قدرتها على تحقيق الاستقرار.

وأكدت أن استضافة مصر لمنتدى أسوان تجسد دورها في دعم القضايا الإفريقية وفتح مساحات للحوار والتنسيق مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن القارة تمتلك من الطاقات والإمكانات ما يؤهلها لتحويل التحديات إلى فرص، والمشاركة في بناء مستقبل أكثر أمنا وعدالة وازدهارا لشعوبها وللعالم أجمع.