شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وكل من جامعات بني سويف والفيوم والمنيا، وذلك في إطار فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقع البروتوكولات كل من الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، و الدكتور حمادة محمد محمود، نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد محمد، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم، والدكتورة إيمان زكي موسى الشريف، مستشار رئيس جامعة المنيا لشؤون الابتكار وريادة الأعمال.

تنمية الصادرات المصرية تتطلب الاستثمار في العنصر البشري

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنمية الصادرات المصرية تتطلب الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل كوادر تمتلك المهارات العملية والمعرفة المتخصصة بمتطلبات الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالتجارة الخارجية لتطوير برامج تعليمية وتدريبية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتدعم إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على التعامل مع متطلبات التصدير والتجارة الدولية.

وأضاف أن التعاون مع الجامعات يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة، وربط مخرجات التعليم بفرص العمل في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن البروتوكولات تستهدف الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية للجامعات في توسيع نطاق التدريب المتخصص، وإتاحة برامج تأهيلية للطلاب والخريجين تتناول الجوانب العملية للتجارة الخارجية وإجراءات التصدير ومتطلبات الأسواق الدولية، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على مساندة الشركات المصرية في أنشطتها التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.