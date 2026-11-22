طالب عمرو الحديدي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بضرورة مشاركة امام عاشور في تشكيل الاهلي الأساسي امام بيراميدز



وقال الحديدي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: امام عاشور لديه حلول كبيرة للغاية واتمنى ان يبداً اساسياً غدا امام بيراميدز ويمكنه أن يسجل هدف من اي مكان في الملعب

واضاف: حذاري من زلاكا وعرضيات محمد الشيبي لانها مصدر خطورة قوي لبيراميدز أمام الأهلي، والشيبس يمكنه تسجيل هدف غير متوقع

وتابع: ، وفرص بقاء الحسين عموتة مع الاهلي حال الخسارة من بيراميدز ستكون ضئيلة واتوقع ان الاهلي واضع خطط بديلة بشكل جيد حال التعثر ، وعموتة لديه فرصة إما أن يكون بطل في عيون جماهير الأهلي أو يصبح على النوتة مع ريبيرو وتوروب