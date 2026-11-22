اقترب نادي بيراميدز من حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي أسد الإسلام الحملاوي، لاعب فريق يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعي الإدارة لتعزيز القوة الهجومية استعدادًا للمرحلة الثانية من الموسم.

وكشفت مصادر داخل نادي بيراميدز عن تحركات جادة للتعاقد مع الحملاوي، مشيرة إلى أن النادي يستهدف إنهاء الصفقة خلال شهر يناير المقبل، مقابل 3.5 مليون دولار، في ظل قناعة المسؤولين بالإمكانات الفنية والقدرات التهديفية التي يمتلكها اللاعب.

ويأتي اهتمام بيراميدز بالمهاجم الفلسطيني بعد المستويات التي قدمها مع فريقه الروماني، حيث نجح في لفت الأنظار بفضل قدراته الهجومية ومساهماته التهديفية، ليصبح أحد الأسماء المطروحة بقوة لتدعيم هجوم الفريق السماوي.

وكان غسان الحملاوي، والد اللاعب، قد أكد في تصريحات صحفية يوم 20 نوفمبر الجاري تلقي نجله عرضًا من نادي بيراميدز خلال الأسابيع الأخيرة، موضحًا أن اللاعب يركز حاليًا مع فريقه، لكنه يفضل خوض تجربة في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، وتحديدًا إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا، حال رحيله عن كرايوفا.

ويرتبط أسد الحملاوي بعقد مع النادي الروماني يمتد حتى 30 يونيو 2028، وهو ما يجعل إتمام الصفقة مرتبطًا بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين بشأن المقابل المالي وشروط الانتقال.

وتترقب جماهير بيراميدز تطورات المفاوضات خلال الفترة المقبلة، في انتظار حسم موقف المهاجم الفلسطيني من خوض تجربة جديدة في الدوري المصري عبر بوابة الفريق السماوي.