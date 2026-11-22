تحمل مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة مساء غد، الاثنين، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2026-2027 أكثر من عنوان للإثارة، فبين صراع الفريقين على قمة جدول الترتيب والرغبة المشتركة في حصد النقاط الثلاث تبرز لغة الأرقام لتكشف عن أفضلية تاريخية واضحة للفريق الأحمر على ملعب المباراة قد تمنحه دفعة معنوية مهمة قبل المواجهة المنتظرة.

ورغم التقارب الكبير في نتائج الفريقين خلال المواجهات المباشرة على مدار السنوات الماضية، فإن استاد القاهرة يبدو مختلفًا في حسابات هذه القمة بعدما عجز بيراميدز عن تحقيق أي انتصار على الأهلي في المباريات الست التي جمعتهما على الملعب نفسه مقابل أربعة انتصارات للفريق الأحمر وتعادلين.

رقم لافت يضع الأهلي أمام فرصة جديدة لمواصلة تفوقه على منافسه في استاد القاهرة ويمنح جماهيره سببًا إضافيًا للتفاؤل قبل واحدة من أهم مباريات الموسم، خاصة أن الفريق السماوي يدخل اللقاء متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة ويطمح إلى كسر هذه العقدة التاريخية والخروج بنتيجة تعزز موقعه في القمة.

6 مباريات في استاد القاهرة.. بيراميدز يبحث عن الانتصار الأول

تكشف سجلات المواجهات بين الأهلي وبيراميدز أن استاد القاهرة كان شاهدًا على 6 مباريات جمعت الفريقين نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز 4 مرات بينما انتهت مباراتان بالتعادل دون أن يتمكن بيراميدز من تحقيق أي انتصار.

وبلغة النسب حقق الأهلي الفوز في نحو 67% من مواجهاته أمام بيراميدز على استاد القاهرة بينما انتهت 33% منها بالتعادل في حين ظل رصيد الفريق السماوي خاليًا من الانتصارات على الملعب الذي يستضيف مواجهة الغد.

وتمنح هذه الأرقام الأهلي أفضلية معنوية قبل القمة لكنها في الوقت نفسه تضع لاعبي بيراميدز أمام تحدٍ إضافي يتمثل في إنهاء هذه السلسلة السلبية وتحقيق انتصار تاريخي على منافسهم في أحد أبرز الملاعب المصرية.

وتبدو المواجهة فرصة مناسبة للفريق السماوي لإعادة كتابة أرقامه أمام الأهلي على استاد القاهرة خاصة أن الفريق يعيش حالة فنية ونتائجية مميزة منذ بداية الموسم بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى.

الدفاع الجوي يقلب الموازين.. تفوق واضح لبيراميدز

وعلى النقيض تمامًا من أرقام استاد القاهرة تكشف نتائج المواجهات على استاد الدفاع الجوي عن أفضلية واضحة لبيراميدز بعدما التقى الفريقان على الملعب في 8 مباريات حقق خلالها الفريق السماوي 4 انتصارات مقابل انتصارين للأهلي وتعادلين.

وتوضح هذه الأرقام أن بيراميدز يمتلك سجلًا أفضل أمام الأهلي على ملعبه وهو ما يعكس اختلاف موازين المواجهات التاريخية بين الفريقين وفقًا للملاعب التي استضافت لقاءاتهما.

وتبدو المفارقة واضحة؛ فالأهلي يملك الأفضلية في استاد القاهرة بأربعة انتصارات دون هزيمة بينما يتقدم بيراميدز في استاد الدفاع الجوي بأربعة انتصارات مقابل فوزين للأحمر.

وبالتالي فإن انتقال المواجهة إلى استاد القاهرة يمنح القمة طابعًا مختلفًا ويضع بيراميدز أمام اختبار يتعلق بقدرته على تجاوز أرقام الملعب بعدما اعتاد تحقيق نتائج أفضل أمام الأهلي في الدفاع الجوي.

تعادل في السلام وانتصارات خارج القاهرة

ولم تتوقف المواجهات التاريخية بين الفريقين عند استاد القاهرة والدفاع الجوي بل امتدت إلى عدد من الملاعب الأخرى التي شهدت بدورها نتائج متنوعة.

فعلى استاد السلام التقى الفريقان في 3 مباريات حقق كل منهما الفوز مرة واحدة بينما انتهت مواجهة بالتعادل لتتساوى الكفة تمامًا بين الطرفين.

أما استاد بتروسبورت فقد استضاف مواجهة واحدة انتهت بفوز بيراميدز وكذلك استاد برج العرب الذي شهد انتصارًا للفريق السماوي في المباراة الوحيدة التي جمعت الطرفين عليه.

وفي المقابل، شهد استاد محمد بن زايد بالإمارات مواجهة واحدة بين الفريقين نجح الأهلي خلالها في تحقيق الفوز.

وتكشف هذه النتائج عن خريطة متباينة للمواجهات المباشرة حيث ارتبط تفوق الأهلي باستاد القاهرة بينما امتلك بيراميدز أفضلية واضحة في الدفاع الجوي إلى جانب انتصاراته في بتروسبورت وبرج العرب.