تسيطر حالة من التركيز الشديد داخل نادي بيراميدز قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي والمقرر إقامتها غدًا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز في لقاء لا يقبل الكثير من الحسابات التقليدية خاصة أن الفريق السماوي يدخل القمة متسلحًا بانطلاقة مثالية ونتائج قوية وضعته في صدارة المسابقة.

وقبل 24 ساعة من المواجهة تبدو الصورة داخل بيراميدز مختلفة عن الأسابيع الماضية بعدما حصل الجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدير الفني للفريق على دفعة فنية مهمة بعودة عدد من العناصر التي غابت بسبب الإصابة وهو ما يمنحه مساحة أكبر للمناورة واختيار التشكيل الأنسب لمواجهة الأهلي.

لكن التطور الأهم في استعدادات بيراميدز لا يتعلق فقط باستعادة اللاعبين المصابين وإنما بتعدد السيناريوهات الفنية التي يجهزها موكوينا للمباراة في ظل امتلاكه مجموعة من العناصر القادرة على تنفيذ أكثر من طريقة لعب وهو ما يجعل الجهاز الفني للأهلي أمام منافس يصعب التنبؤ بتحركاته أو اختياراته النهائية.

عودة إيفرتون وأحمد توفيق.. موكوينا يستعيد أوراقًا مهمة قبل القمة

أولى المكاسب التي خرج بها الجهاز الفني لبيراميدز خلال الساعات الأخيرة تتمثل في استعادة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة إلى جانب عودة أحمد توفيق إلى حسابات الفريق بعدما أصبح اللاعب متاحًا للمشاركة وفق رؤية الجهاز الفني.

وتمنح عودة الثنائي موكوينا حلولًا إضافية في توقيت بالغ الأهمية خصوصًا أن مواجهة الأهلي تحتاج إلى توافر أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجاهزين سواء لتنفيذ الخطة الأساسية أو إجراء تغييرات مؤثرة خلال أحداث اللقاء.

ويمثل إيفرتون إضافة مهمة على مستوى الخيارات الهجومية في ظل قدرته على التحرك في المساحات والمشاركة في صناعة الخطورة بينما تمنح عودة أحمد توفيق الجهاز الفني مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات وسط الملعب والأطراف.

في المقابل لا تزال قائمة الغيابات تضم محمد حمدي الذي يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة إلى جانب أسامة جلال الذي يغيب بسبب إصابته بكسر في الساق.

ورغم هذه الغيابات فإن عودة بعض العناصر إلى جانب الحالة الجيدة التي يعيشها اللاعبون الدوليون بعد مشاركاتهم الأخيرة تجعل موكوينا أمام خيارات متعددة قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي.

موكوينا يخفي تشكيل بيراميدز.. وتغيير طريقة اللعب أبرز المفاجآت

الملف الأكثر إثارة داخل استعدادات بيراميدز يتمثل في الطريقة التي سيخوض بها موكوينا مواجهة الأهلي حيث لا يريد المدير الفني حسم تشكيله مبكرًا ويفضل الانتظار حتى يوم المباراة للاطمئنان على جاهزية جميع العناصر قبل إعلان اختياراته النهائية.

ويعتمد موكوينا في أغلب مبارياته مع بيراميدز على طريقة 4-2-3-1 التي تمنح الفريق توازنًا بين الدفاع والهجوم وتسمح بوجود صانع لعب خلف رأس الحربة مع توفير الدعم من الأطراف.

لكن امتلاك الفريق لعناصر مثل مهند لاشين ووليد الكرتي وناصر ماهر ومحمود صابر يمنح المدرب الجنوب إفريقي فرصة تغيير شكل الفريق وفقًا لمجريات المباراة.

فقد يتجه موكوينا إلى زيادة الكثافة العددية في وسط الملعب من خلال الاعتماد على ثلاثة لاعبين في منطقة المناورات بهدف الحد من خطورة لاعبي الأهلي والسيطرة على الكرة أو اختيار شكل هجومي يمنح العناصر المتقدمة حرية أكبر في التحرك خلف رأس الحربة.

ذاكرة صنداونز تمنح موكوينا ثقة إضافية أمام الأهلي

ولا يدخل رولاني موكوينا مواجهة الأهلي دون خبرات سابقة أمام الفريق الأحمر حيث سبق له مواجهته أربع مرات عندما كان مديرًا فنيًا لصنداونز الجنوب إفريقي ولم يتعرض خلالها للخسارة بعدما حقق انتصارين وتعادلين.

وخلال تلك المواجهات اعتمد المدرب الجنوب إفريقي على أكثر من طريقة لعب أبرزها 4-3-3 و4-4-2 وهو ما يعكس قدرته على تغيير أفكاره الفنية وفقًا لنقاط القوة والضعف لدى المنافس.

وتمنح هذه التجارب موكوينا معرفة جيدة بطبيعة المواجهات أمام الأهلي خاصة فيما يتعلق بإدارة فترات الضغط والتعامل مع التحولات الهجومية واستغلال المساحات التي تظهر خلف الخطوط.

المساحات خلف ظهيري الأهلي.. السلاح الذي يجهزه بيراميدز

على المستوى التكتيكي ركز الجهاز الفني لبيراميدز على دراسة عدد من مباريات الأهلي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة من أجل تحديد المساحات التي يمكن استغلالها في المواجهة المرتقبة.

وتشير الحسابات الفنية لموكوينا إلى إمكانية الضغط على حامل الكرة في وسط الملعب ثم التحول السريع إلى المناطق الهجومية مع محاولة استغلال المساحات التي قد تظهر خلف ظهيري الأهلي أثناء تقدمهما للمساندة الهجومية.

ويعتمد هذا التصور على سرعة نقل الكرة من مناطق الاستحواذ إلى الثلث الهجومي وعدم منح لاعبي الأهلي فرصة استعادة تنظيمهم الدفاعي خاصة أن بيراميدز يمتلك عناصر قادرة على التحرك في المساحات وتنفيذ التحولات الهجومية بسرعة.