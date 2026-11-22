أعلنت هيئة المحطات النووية أنه في خطوة جديدة تعكس وتيرة تقدم الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة، تم يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026 تركيب الجمالون الداعم (Supporting Truss) للوحدة النووية الثالثة؛ وهو إنجاز يُتوّج الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب على مدار الساعة لفرق الإشراف والتفتيش بالهيئة، في تكامل وتنسيق وثيق مع المقاول العام الروسي شركة «أتوم ستروي إكسبورت»، التزاماً بأعلى معايير الجودة والسلامة النووية."

ويُعد الجمالون الداعم من أهم مكونات تجهيزات بئر المفاعل (Reactor Cavity Equipment) في مفاعلات الماء المضغوط الروسية من الجيل الثالث المطوّر طراز (VVER-1200). ويأتي تركيبه ضمن سلسلة متتالية من أعمال تجهيز بئر المفاعل بالوحدة الثالثة، شملت تركيب مكون الحماية الجافة (Dry Shielding) في أغسطس ٢٠٢٦، ثم اللوح السفلي لبئر المفاعل (Lower Plate) في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦، تمهيداً لتركيب وعاء ضغط المفاعل (Reactor Pressure Vessel) في موضعه التصميمي للوحدة النووية الثالثة.

وتُنفَّذ هذه الأعمال وفق أعلى معايير الأمان والسلامة والجودة، حيث تخضع لفحص ومتابعة دورية من قِبل الأطقم الفنية التابعة للهيئة، استناداً إلى الموافقات الصادرة عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بما يكفل الالتزام الكامل بأعلى متطلبات السلامة والأمان. وتُعد عملية التركيب من العمليات الهندسية الدقيقة، لما تتطلبه من رفع المكون وتثبيته بدقة عالية في موضعه المحدد داخل مبنى المفاعل.

والجمالون الداعم عبارة عن منشأ فولاذي حلقي ملحوم ضخم، يزن نحو ١٤٧ طناً دون وزن مادة الحشو. يبلغ قطره الخارجي ٩١٦٠ مم، وقطر فتحته الداخلية ٤٧٢٠ مم، وارتفاعه ١٣٠٠ مم. وقد صُنّع في مصنع "تياجماش" (TYAZHMASH) الروسي، من أنواع مختلفة من الصلب الكربوني والصلب المقاوم للصدأ وفق اشتراطات تصنيع ولحام صارمة، ثم تُملأ تجاويفه الداخلية بخرسانة السيربنتينيت الخاصة لتوفير الحماية الإشعاعية والحرارية لبئر المفاعل.

ويؤدي الجمالون الداعم دوراً محورياً في منظومة أمان المفاعل، إذ يحمل وعاء ضغط المفاعل ويتحمل الأحمال الواقعة عليه. وقد صُمّم ليحتفظ بقدرته على أداء وظائف الأمان أثناء وبعد الزلازل حتى أقصى زلزال تصميمي (SSE)، وليبقى مستقراً تحت تأثير الأحمال الديناميكية والحرارية والإشعاعية طوال عمره التشغيلي البالغ ٦٠ عاماً. كما تمر من خلاله قنوات غرف التأين (Ionization Chambers) التابعة لنظام التحكم والحماية بالمفاعل.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور مهندس شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن تركيب الجمالون الداعم يمثل خطوة مهمة في مسار تجهيز بئر المفاعل بالوحدة النووية الثالثة مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس وتيرة الإنجاز بالمشروع وبأعلى معايير الجودة والأمان العالمية، وأن التفتيش الدقيق والمتابعة المستمرة لكل مرحلة من مراحل العمل ركيزة أساسية لضمان أمان المنشأة. وأشاد بجهود فرق العمل بالهيئة والمقاول العام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تقرّب الوحدة الثالثة نحو تركيب وعاء ضغط المفاعل فور الانتهاء من عمليات التصنيع بدولة روسيا الإتحادية.

جدير بالذكر أن محطة الضبعة النووية هي أول محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، وتضم أربع وحدات نووية من طراز VVER-1200 من الجيل الثالث المطوّر، بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات لكل وحدة، وبإجمالي قدرة مركبة تبلغ ٤٨٠٠ ميجاوات، ويجري تنفيذها بالتعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل للمشروع وشركة اتوم ستروي اكسبورت المقاول العام للمشروع، في إطار حرص الدولة المصرية على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن واستدامة الطاقة الكهربائية للأجيال الحالية والقادمة.