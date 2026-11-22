أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة الإسكندرية شملت مدرستي "العزة الابتدائية" و"العزة الإعدادية الثانوية المشتركة"، التابعتين لإدارة العامرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس.

وخلال الجولة، تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدداً من الفصول الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بالمدرستين شملت صفوف المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تفقد المعامل المدرسية

و أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمستوى الانضباط والنظافة العامة، وحسن التنظيم الإداري والتعليمي داخل المدرستين.

وخلال جولته داخل الفصول، حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على اجراء نقاش مع الطلاب والطالبات حول المناهج الدراسية المطورة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المكانة المحورية لمواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ في بناء شخصية الطالب، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء.

وفي لفتة تشجيعية خلال تفقده لفصول المرحلة الثانوية، استمع السيد الوزير باهتمام إلى موهبة إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي في إلقاء الشعر، حيث أعرب عن إعجابه بأدائها المتميز وفصاحتها، مشيداً بموهبتها ومؤكداً حرص الوزارة الدائم على اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الأدبية والفنية باعتبارها جزءاً أصيلاً من بناء الشخصية المتكاملة للطالب.