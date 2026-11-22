خيّم الحزن على أسرة الدكتور مسعد سلامة مندور، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، عقب وفاة نجله الطبيب الشاب الدكتور نور مسعد سلامة مندور، إثر حادث أليم، في مأساة إنسانية مؤلمة قلبت فرحة الأسرة إلى حزن عميق.

ونعى الدكتور مسعد سلامة نجله بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبّر خلالها عن حجم الألم الذي يعيشه بعد رحيل ابنه، واصفًا إياه بأنه توأم روحه ونور قلبه وفؤاده وحياته.

وكتب عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة: «رحل نور توأم روحي.. رحل نور القلب والفؤاد.. رحل نور حياتي.. رحل نور ضياء عقلي.. رحل نور البسمة والضحكة.. رحل نور الطموح والمستقبل».

وأضاف في نعيه: «رحل نور ومعه سنوات من التعب والمذاكرة والعمل والفرح والضغط النفسي والبدني والمالي.. نور يوم مولده.. نور يوم وفاته.. ربنا يرحمك يا فلذة كبدي وقلبي وروحي وعقلي».

واختتم الدكتور مسعد سلامة نعيه بقوله: «الحمد لله رب العالمين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون»، في كلمات عكست حجم الفاجعة التي ألمّت به وبأسرته.

وجاءت وفاة الطبيب الشاب بعد أيام قليلة من صدور القرار الجمهوري بتعيين والده عميدًا لكلية الآداب بجامعة المنصورة، وهي مناسبة كانت الأسرة تستعد للاحتفال بها، قبل أن تتحول الفرحة إلى مأساة عقب رحيل الابن إثر حادث أليم.

وكان الدكتور نور مسعد سلامة مندور في بداية مشواره المهني والطبي، ويحمل آمالًا وطموحات كبيرة، إلا أن رحيله المفاجئ ترك حزنًا عميقًا بين أسرته ومحبيه.

من جانبها، نعت جامعة المنصورة الفقيد ببالغ الحزن والأسى، مُعربة عن خالص تعازيها ومواساتها للدكتور مسعد سلامة مندور وأسرته في مصابهم الأليم.

كما تقدّم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بخالص التعازي إلى الأسرة، داعيًا إلى الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتحوّلت فرحة التعيين إلى وجع كبير، في مشهد إنساني مؤلم يجسد قسوة الفقد، حين تتبدل الأحوال في لحظات، ويترك رحيل الأحبة فراغًا لا تعوّضه الكلمات.

