نفت القيادة المركزية الأمريكية أمس السبت رواية إيرانية مفادها أن قواتها أطلقت صاروخاً على طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 فوق الخليج العربي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالطائرة وإجبارها على الهبوط اضطرارياً.



وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في وقت سابق أن أنظمة الدفاع الجوي للبلاد استهدفت الطائرة مساء الجمعة، مما أدى إلى إجهاض مهمتها والهبوط في مطار قريب.

وأفادت وكالة رويترز أن القيادة المركزية قالت في بيان لها: "لم تهاجم إيران طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 على الإطلاق"، مضيفة أن جميع الطائرات المقاتلة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط كانت آمنة وتم حصرها.

وقدمت إيران روايات مماثلة خلال الحرب عن إسقاط أو إلحاق أضرار بالطائرات الأمريكية، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي.

واندلعت الحرب عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في فبراير، ومنذ ذلك الحين امتدت في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص، وتعطيل حركة الشحن، ورفع أسعار الطاقة العالمية.