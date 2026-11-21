أكد أربعة أعضاء من كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي عزمهم على الدفع بالزخم السياسي المتجدد بين الاتحاد الأوروبي وكندا إلى الأمام، مشددين على أن العلاقات بين الجانبين تستند إلى شراكة ديمقراطية راسخة وقيم مشتركة في الدفاع عن سيادة القانون والحريات والديمقراطية.



وقال النواب -في مقال مشترك نُشر بمناسبة زيارة وفد من الحزب إلى كندا، عبر شبكة "يورو نيوز"- إن التعاون بين الطرفين لم يعد يقتصر على السياسة والتجارة والأمن، بل يمتد إلى الثقافة والرياضة ونمط الحياة، في إشارة إلى مشاركة كندا المرتقبة في مسابقة يوروفيجن العام المقبل.

وأشار المقال إلى أن اتفاقية التجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا (سيتا) أسهمت في زيادة التجارة الثنائية في السلع والخدمات بنحو 80% منذ بدء تطبيقها المؤقت، لترتفع من 72.1 مليار يورو عام 2016 إلى 130 مليار يورو في عام 2025.

وأضاف أن كندا تمثل شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي في مجال المعادن الحيوية، في ظل سعي أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الصين. وتتمتع كندا بموارد كبيرة من اليورانيوم والكوبالت والنيكل والزنك والبوتاس، وهي مواد أساسية لصناعات البطاريات وأشباه الموصلات والدفاع والطاقة المتجددة.

وفي المجال الأمني، أشاد النواب بدعم كندا لأوكرانيا ومساهمتها في أمن أوروبا عبر قيادتها عمليات لحلف شمال الأطلسي في لاتفيا، كما رحبوا بارتفاع الإنفاق الدفاعي الكندي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما دعا المقال إلى تعميق التعاون في مجالي التعليم والبحث العلمي، مع اقتراب كندا من أن تصبح أول دولة غير أوروبية تنضم إلى برنامج "إيراسموس بلس" للتبادل الأكاديمي والتدريب الدولي.

