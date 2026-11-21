حذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من استخدام ما يُعرف شعبيًا بـ«الحقنة الثلاثية» أو «حقنة البرد»، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أسس علمية سليمة، وقد تشكل خطورة على صحة المواطنين، خاصة مع استخدامها دون استشارة طبية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن لقاح الإنفلونزا متاح طوال العام، إلا أن الحصول عليه قبل دخول فصل الشتاء يُعد التوقيت الأفضل للوقاية.

وأكد أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 100%، لكنه يقلل بصورة كبيرة من حدة الأعراض واحتمالات حدوث المضاعفات، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ومن بينها الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة.

وأشار إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر بمكاتب التطعيمات ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب مراكز المصل واللقاح، لافتًا إلى أهمية الحصول عليه سنويًا لمواجهة التغيرات المستمرة في سلالات الفيروس.

أعراض الإنفلونزا هذا العام

وحول طبيعة الإنفلونزا خلال الموسم الحالي، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الأعراض المتوقعة لا تختلف كثيرًا عن المواسم السابقة، وتشمل ارتفاع درجات الحرارة وآلام الجسم والرشح والسعال.

وأضاف أن التغيرات التي تطرأ على الفيروس من موسم إلى آخر تمثل الاختلاف الأساسي، وهو ما يستدعي تحديث اللقاحات سنويًا لضمان استمرار فعاليتها في مواجهة السلالات المنتشرة.

مخاطر خلطات البرد والمضادات الحيوية

وانتقد عبد الغفار الاعتماد على ما يُعرف بـ«خلطة البرد» أو الحقنة الثلاثية، موضحًا أنها غالبًا ما تضم مضادًا حيويًا ومسكنات وأحيانًا مادة الكورتيزون، رغم أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية.

وحذر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، مؤكدًا أنه يسهم في تفاقم أزمة مقاومة الميكروبات للمضادات، والتي أصبحت أحد أبرز التحديات الصحية على مستوى العالم.

وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بالتشخيص أو الحصول على وصفات علاجية عبر الهاتف، موضحًا أن التشخيص الطبي السليم يعتمد على الفحص السريري وملاحظة الحالة وإجراء التحاليل عند الضرورة، وليس مجرد الاستماع إلى الأعراض.

الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الطبيب

وفيما يتعلق بالاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنها قد تكون وسيلة مساعدة للحصول على المعلومات، لكنها لا يمكن أن تحل محل الطبيب أو الكشف الطبي المباشر.

وأوضح أن العرض المرضي الواحد، مثل الصداع، قد يرتبط بأسباب صحية متعددة ومختلفة، وهو ما يجعل الوصول إلى تشخيص دقيق أمرًا يتطلب فحصًا طبيًا حقيقيًا، وليس مجرد إدخال الأعراض في أحد البرامج الإلكترونية.

وأشار إلى أن معظم حالات الإنفلونزا تتحسن تلقائيًا خلال عدة أيام مع الراحة والعلاج الداعم، بينما تحتاج الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات إلى مراجعة الطبيب والحصول على العلاج المناسب وفقًا لحالتها.

حقيقة نقص أدوية الضغط والسكر

وبشأن ما أثير حول نقص بعض الأدوية، أكد عبد الغفار أن مصر لم تشهد نقصًا في أدوية علاج الأمراض المزمنة، وعلى رأسها أدوية الضغط والسكر، موضحًا أن بعض المشكلات قد ترتبط بعدم توافر اسم تجاري بعينه نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن وزارة الصحة تحرص على توفير المثائل والبدائل العلاجية المعتمدة التي تحتوي على المادة الفعالة نفسها، وتحقق التأثير العلاجي المطلوب، بما يضمن استمرار حصول المرضى على أدويتهم دون انقطاع.