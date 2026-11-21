أكد الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن فريقه يمتلك عددًا من اللاعبين الذين يستحقون الحصول على فرصة لتمثيل منتخب مصر، مشيرًا إلى أن هناك 7 لاعبين قادرين على تقديم الإضافة للفراعنة.

وقال موكوينا، في تصريحات عبر إذاعة «راديو مارس» المغربية، إنه يرى أن فريقه يضم عناصر مميزة تستحق التواجد في المنتخب الوطني، مضيفًا: «لدي الآن 5 أو 6 أو ربما 7 لاعبين يمكنهم تمثيل المنتخب»، مشيرًا إلى زلاكة وحمدي، رغم غيابهما عن المعسكر الأخير.

وتأتي تصريحات موكوينا قبل المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والأهلي، في ظل سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على صدارة الدوري المصري.