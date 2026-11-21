عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، اجتماعاً ثلاثياً مع محيي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان، وعثمان صالح وزير خارجية دولة إريتريا، وذلك خلال تواجدهم للمشاركة في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الوزراء الثلاثة أكدوا عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث، وتوافقوا على أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاث، ومواصلة البناء على مخرجات قمة العلمين التشاورية التي عقدت في أكتوبر الماضي والتي ضمت الصومال أيضاً إلى جانب مصر والسودان وإريتريا.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي اعتزامه اطلاع الجانب الصومالي على مضمون هذه المباحثات، استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي.



كما تناول الاجتماع التطورات الإقليمية، حيث أكد الوزراء أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية، مشددين على أن مسئولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له.

وأكدوا ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج، مجددين دعمهم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ورفضهم إقامة أي كيانات موازية. كما أكد الوزراء دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية.

كما أعرب الوزراء عن رفضهم للإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي.

وأكدوا، انطلاقاً من تضامن دولهم الثلاث، أن التشاور بينها يستهدف بالأساس ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة.

