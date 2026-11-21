بدأت قوات اللواء 45 التابع لكتائب حزب الله العراقية، الانسحاب من منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، جنوبي العاصمة بغداد؛ في إطار اتفاق بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة يقضي بإعادة توزيع القوات، وتسليم المواقع الأمنية إلى تشكيلات أخرى تابعة لهيئة الحشد الشعبي والقوات الحكومية؛ لتجنب اندلاع مواجهة مسلحة داخل البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، عن الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، أن الكتيبة الأولى من اللواء 45 بدأت بالفعل الانسحاب من المنطقة، موضحا أن عملية إعادة انتشار القوات ستتم تدريجيا، وفقا للترتيبات العسكرية واللوجستية المتفق عليها.

وأضاف “معن” أن ألوية الحشد الشعبي 72 و79 ستتولى مهام القوات المنسحبة، مشيرا إلى أن عملية استبدال الوحدات العسكرية ستكتمل خلال أقل من شهر، على أن يجري نقل عناصر كتائب حزب الله إلى مناطق أخرى داخل العراق وفقا للاحتياجات الأمنية وتوزيع المهام.

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وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات العراقية نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة؛ لتأمين المنطقة وحماية خطوط نقل النفط، ضمن خطة لإعادة بسط سلطة الدولة على جرف الصخر، التي ظلت لسنوات تحت نفوذ كتائب حزب الله.

وتأتي هذه الخطوة عقب تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط والتلاعب بخطوط الأنابيب في المنطقة، وهي اتهامات نفتها كتائب حزب الله، فيما قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إعفاء 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين من مناصبهم على خلفية القضية.

وكانت الأزمة قد شهدت تحركات سياسية وأمنية مكثفة، من بينها زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، للمساعدة في احتواء التوتر والتوصل إلى تفاهم يمنع اندلاع مواجهة بين القوات الحكومية وعناصر الفصيل المسلح.



وتكتسب جرف الصخر أهمية استراتيجية بسبب موقعها جنوب بغداد، وقربها من الطرق المؤدية إلى محافظتي كربلاء والأنبار، فضلا عن استمرار إغلاق طرقها أمام المدنيين لنحو 12 عاما، منذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014.