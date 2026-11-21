كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أبرز العوامل التي ساهمت في الضغط على أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة، إلى جانب تحركات بعض المضاربين وخروج شريحة منهم من السوق، ساهمت في زيادة التقلبات السعرية.

الاطمئنان بشأن استمرار الاهتمام العالمي بالمعدن

وقال ميلاد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن هناك بنوكًا مركزية تواصل شراء الذهب بكميات كبيرة، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل مؤشرًا يدعو إلى الاطمئنان بشأن استمرار الاهتمام العالمي بالمعدن الأصفر.

وأضاف أن العاملين بقطاع الذهب والمشغولات لم يتخلوا عن مراكزهم المقومة بالذهب، مؤكدًا أن فترات تراجع الأسعار يمكن أن تمثل فرصًا مناسبة للشراء، خاصة مع ظهور مؤشرات على زيادة جاذبية المستويات السعرية الحالية.

انخفاض الأسعار الحالية

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت نشاطًا ملحوظًا في الطلب على الذهب، لا سيما السبائك، في ظل اتجاه بعض المتعاملين للاستفادة من انخفاض الأسعار الحالية.

واختتم رئيس شعبة الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يمثل وسيلة للادخار قبل أن يكون استثمارًا، موضحًا أن من أبرز خصائصه سهولة تسييله وتحويله إلى أموال، وهو ما يجعله أداة تستخدم أحيانًا لتوفير السيولة أو تعويض مراكز مالية أخرى، قبل العودة إلى شرائه مجددًا.