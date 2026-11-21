شاركت سلطنة عُمان في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية يومي 21 و22 نوفمبر 2026، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب».

ومثّل سلطنة عُمان في المنتدى، عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأفريقية والعربية، وكبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.

ومن جهته، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك والتضامن بين الدول الأفريقية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون أفريقيا شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، وأن تضطلع بدور مؤثر في تشكيل نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً.

منتدى أسوان للسلام والتنمية

وشدد على أهمية إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، وتعزيز دعم الدول النامية من خلال توفير التمويل التنموي الميسر، ومساندة جهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وبناء السلام في الدول المتأثرة بالنزاعات.

وتناولت جلسات المنتدى عدداً من القضايا المرتبطة بالأمن والسلم والتنمية في أفريقيا، من بينها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وقضايا النزوح القسري، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم جهود السلم والتنمية، فضلاً عن تمويل التنمية وإعادة الإعمار وبناء السلام.

وشهدت هذه النسخة إدراج «حوار الشرق الأوسط» للمرة الأولى ضمن أعمال المنتدى، بهدف تبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه المنطقة، وبحث سبل بلورة رؤية مشتركة تسهم في تحقيق سلام شامل ومستدام، وتعزيز الترابط بين أمن المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في أعمال المنتدى تأكيداً على اهتمامها بتعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف، وتوطيد الشراكة العربية الأفريقية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، انطلاقاً من نهج سلطنة عُمان الداعم للحلول السلمية وتسوية النزاعات عبر الحوار والتفاهم.