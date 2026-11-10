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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يدعو مدير عام اليونسكو للمشاركة بمنتدى أسوان.. ويؤكد تعزيز التعاون لدعم التراث والتعليم بأفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، د. خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة بما يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومات التعليم والعلوم والثقافة.

وأعرب عبد العاطي عن التقدير للدور المحوري الذي تضطلع به منظمة اليونسكو في حماية التراث الثقافي وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير النظم التعليمية، ودعم برامج تمكين الشباب وبناء قدراتهم في مصر، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون الوثيق مع المنظمة، ادراكاً لأهمية الاستثمار في التعليم والثقافة والعلوم باعتبارهم ركائز أساسية لتحقيق التنمية.  

كما أشاد وزير الخارجية بالجهود التي بذلها المدير العام منذ توليه مهام منصبه، وما تحقق من تقدم في مسار الإصلاح المؤسسي والإداري للمنظمة، بما في ذلك اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو، بإجماع أعضائه خلال دورته الأخيرة رؤية المدير العام بشأن الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة المنظمة.

وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز التعاون مع اليونسكو لدعم احتياجات الدول النامية، لاسيما الدول الأفريقية، مشيراً إلى استعداد مصر للعمل مع المنظمة لتوسيع نطاق برامج التعاون والمشروعات المشتركة بالقارة، وبما يسهم في بناء القدرات الوطنية وصون التراث الثقافي الأفريقي، ودعماً لجهود التكامل الإقليمي ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة.

كما دعا وزير الخارجية المدير العام لليونسكو للمشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي يتناولها المنتدى، وفي مقدمتها الحد من الفقر وقضايا السلم والأمن، باعتبارهم محاور رئيسية لدعم مسارات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي اليونسكو خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

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