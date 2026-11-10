وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم / الثلاثاء /، مع وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبها، الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق السلام، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

كما جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وعقب اللقاء، وقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة.