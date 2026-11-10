مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين

واصلت أسعار السلع والخدمات الأساسية ارتفاعها خلال شهر أكتوبر، ما زاد الضغوط على الأمريكيين الذين يعانون بالفعل من صعوبة مواكبة فواتير البقالة وتكاليف الإسكان وغيرها من نفقات المعيشة اليومية، حسب شبكة “سي إن إن”.

ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق، متجاوزة الزيادة التي توقعها الاقتصاديون والبالغة 0.3%، وفقًا للبيانات التي أصدرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الثلاثاء.

وجاء نحو ثلث الزيادة الإجمالية في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف السكن، التي تشمل الإيجارات وغيرها من النفقات المرتبطة بالإسكان.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع ما يُعرف بالتضخم الأساسي بنسبة 0.3%، وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس.

ويشير استمرار ارتفاع الأسعار خارج قطاع الوقود إلى أن الضغوط التضخمية آخذة في الاتساع لتشمل مزيدًا من القطاعات.

ولم تتوفر بيانات التضخم على أساس سنوي، بسبب الإغلاق الحكومي الذي شهدته البلاد العام الماضي، والذي حال دون تمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع معظم بيانات الأسعار اللازمة لإجراء هذه المقارنة.

ويأتي التقرير بعد أيام من تحقيق الديمقراطيين انتصارات واسعة في انتخابات التجديد النصفي، إذ برز الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة بوصفه إحدى القضايا الرئيسية التي أثرت في توجهات الناخبين.

ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من نمو الأجور

تواصل الأسعار ارتفاعها بوتيرة أسرع من الزيادة في أجور العاملين، ما يعني أن دخول الأمريكيين تفقد قدرتها على مواكبة تكاليف المعيشة.

وزاد تقرير التضخم لشهر أكتوبر من الضغوط على الأسر الأمريكية، كما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة الأساسي خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية في ديسمبر، الأمر الذي سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع النفقات.

وقبيل صدور بيانات الثلاثاء بوقت قصير، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، وهو أحد الأصوات المؤثرة في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي، إنه سيميل إلى تأييد رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهر المقبل، أي ضعف الزيادة المعتادة التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي، إذا بلغ التضخم الأساسي 0.3%.

وقال والر، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر لبنك إنجلترا اليوم، الثلاثاء، إنه يشعر بقلق خاص إزاء اتساع نطاق الزيادات في الأسعار.

وعقب صدور التقرير الذي أظهر ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، فيما قفزت عوائد سندات الخزانة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.35%.