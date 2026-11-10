وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة Standard Bank، أكبر مجموعة مصرفية في أفريقيا من حيث الأصول، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بواشنطن، لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

تعزيز التكامل التجاري مع الدول الأفريقية

وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز التكامل التجاري مع الدول الأفريقية، خاصة جنوب أفريقيا، وزيادة التبادل التجاري من خلال الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتصديرية للبلدين، مشيرًا إلى أهمية تطوير النقل والربط الملاحي لخفض تكاليف التجارة، وتعزيز دور المؤسسات المصرفية في توفير التمويل التجاري وربط الشركات المصرية بشركاء بالقارة.

وأوضح أن مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الأفريقية ودعم توسع الشركات المصرية في قطاعات التشييد والاتصالات والصناعات الدوائية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتنويع الأسواق. كما استعرض الفرص الاستثمارية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفي مقدمتها الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

من جانبه، أكد سيم تشابالالا اهتمام المجموعة بتعزيز أنشطتها في مصر والاستفادة من مكتبها التمثيلي بالقاهرة لدعم التجارة والاستثمار مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى انتشار المجموعة في 21 دولة أفريقية وخبراتها في تمويل التجارة وتيسير الشراكات بين الشركات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار والاستفادة من شبكة العلاقات المصرفية والتجارية للمجموعة بالقارة.