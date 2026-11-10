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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
أمنية رشاد الجلوي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم أن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران يحقق أهدافه، مشيرا إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة تسببت في أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني، وأن واشنطن لا ترى في الوقت الراهن ضرورة للجوء إلى عمل عسكري.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي، إن معدلات التضخم في إيران وصلت إلى 400%، واقتصادها يواجه خسائر متزايدة، متوقعا تفاقم الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، مع تزايد تأثير العقوبات وتراكم تداعياتها.

وأوضح أن طهران تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، إلا أن الحصار سيحقق أهدافه بمجرد استكمال الإجراءات المرتبطة به، لافتا إلى أن إيران لا تزال تمتلك كميات محدودة من النفط العالق في المياه، ولن تتمكن من تصديرها دون تجاوز القيود المفروضة عليها.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن النفط الذي لا يمر حاليا عبر مضيق هرمز هو النفط الإيراني، مشيرا إلى أن واشنطن تشجع الدول على المساهمة في حماية السفن وتأمين حركة الملاحة البحرية، في ظل ما وصفه بمحاولات إيرانية لإغراق ناقلات النفط.

واتهم روبيو إيران بالسعي إلى الحصول على الأموال لتمويل أنشطتها الإرهابية، معتبرا أن الضغوط الاقتصادية لا تحسن أوضاع النظام الإيراني، بل تزيدها سوءا، مضيفا أن الإيرانيين «سيستمرون في تدمير أنفسهم».

واشنطن منفتحة على الدبلوماسية والوساطات

وعلى صعيد المسار الدبلوماسي، أكد روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار، وأنها مستعدة للتوصل إلى حلول دبلوماسية، مشددا على أن واشنطن لن تلجأ إلى الضربات العسكرية إذا أمكن تحقيق أهدافها من خلال الضغوط الاقتصادية.

وأشار إلى اعتقاده بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها ليست مستعدة لذلك في الوقت الحالي، موضحا أن عددا من الدول، إلى جانب قطر، تعمل على الوساطة، وأن الإدارة الأمريكية لا تعرقل هذه الجهود.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مشاورات مع قادة المنطقة، مؤكدا أن الرئيس هو صاحب القرار النهائي، فيما تتمثل مهمة المسؤولين في تنفيذ توجيهاته.

وحذر روبيو من أن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا اختارت التصعيد وبدأت عمليات عسكرية، دون الكشف عن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل.

روبيو: نريد إنهاء حرب أوكرانيا مع ضمان أمنها

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب، مع ضمان عدم شعور أوكرانيا بأنها معرضة لتهديدات أمنية، مؤكدا أن واشنطن تتشارك هذا الهدف مع الدول الأوروبية.

ونفى روبيو وجود أساس للمخاوف الأوروبية من التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا يستبعد الدول الأوروبية من المفاوضات، مشيرا إلى أن أوروبا ستكون جزءا من العملية السياسية، وأن ممثلين عن خمس دول بالاتحاد الأوروبي موجودون في أبوظبي.

وشدد على أن الدول الأوروبية تمثل طرفا أساسيا في التوصل إلى حل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية.

روبيو يدافع عن عمليات استهداف مهربي المخدرات

في سياق آخر، دافع روبيو عن العمليات الأمريكية ضد مهربي المخدرات، قائلا إن الرئيس الأمريكي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمتلك الحق في الدفاع عن الولايات المتحدة ومواجهة التهديدات التي تستهدفها.

وأضاف أن هناك من يعارض استهداف مهربي المخدرات الذين ينقلون المواد السامة إلى الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أن هذه الأنشطة تمثل تهديدا للأمن الأمريكي منذ عام 1979.

ودافع عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، مؤكدا أنه تصرف وفقا لما ينص عليه الدستور الأمريكي، وما تفرضه مسؤولية الرئيس عن حماية الشعب الأمريكي.

روبيو: اعتقال مادورو يمهد لمستقبل أفضل لفنزويلا

وفي الشأن الفنزويلي، قال روبيو إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان هاربا من العدالة الأمريكية، معتبرا أن القبض عليه وتقديمه للمحاكمة مهّد الطريق أمام مستقبل أفضل لفنزويلا.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران الضغوط الاقتصادية واشنطن عمل عسكري طهران الأزمة الأوكرانية فنزويلا

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