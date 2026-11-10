باستثمارات 1.58 مليار جنيه.. كهرباء شمال القاهرة تعتمد الميزانية السنوية

اعتمدت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي، الموارنة المالية للشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم برئاسة المهندس أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

واستعرض البيلي مختلف أنشطة الشركة خلال العام المالي 2025/2026 لتطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

على مستوى النشاط التجاري ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المباعة إلى نحو 21.05 مليار كيلووات ساعة بنسبة نمو 4.6% كما ارتفعت قيمة مبيعات الطاقة إلى نحو 38.48 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.93%.

وبلغ إجمالي التحصيل من الإصدار والمتأخرات نحو 38.84 مليار جنيه بما يعكس تطور منظومة التحصيل وتعزيز كفاءة الأداء التجاري.

وفي مجال التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي واصلت الشركة التوسع في تركيب العدادات الذكية حيث تم تركيب أكثر من 47 ألف عداد خلال العام إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية التي وصل إجمالي عدد محطاتها بنظام صافي القياس إلى 546 محطة بإجمالي قدرات تتجاوز 23.6 ميجاوات.

كما شهدت أنشطة خفض الفقد ومكافحة سرقات التيار جهودا مكثفة من خلال أعمال الضبطية القضائية والتنسيق مع شرطة الكهرباء بما أسهم في تحسين مؤشرات الفقد وتطوير معدلات تحرير وتحصيل محاضر سرقات التيار.

وعلى صعيد الاستثمارات والتطوير نفذت الشركة خطة استثمارية بنحو 1.58 مليار جنيه إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة وتطوير الشبكات ومشروعات الأعمال الخارجية للغير بما يدعم استقرار التغذية الكهربائية ويرفع كفاءة البنية الأساسية.

وفي مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب أولت الشركة اهتماما كبيرا بتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم حيث تم تدريب نحو 3194 متدربا خلال العام.

أما على المستوى المالي فقد حققت الشركة صافي تدفقات نقدية موجبة من النشاط التشغيلي بلغت نحو 1.37 مليار جنيه كما تحسنت نتيجة الأعمال الفعلية مقارنة بالعجز المستهدف بما يعكس جهود ترشيد الإنفاق وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.

وتؤكد هذه المؤشرات حرص شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على مواصلة التطوير وتحقيق أفضل معدلات الأداء في مختلف القطاعات وتعزيز قدرتها على تقديم خدمة كهربائية متميزة وآمنة ومستقرة للمواطنين.