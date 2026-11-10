قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس الشيوخ الفلسطيني الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل «انتصار للأمريكيين»
الوزير: نعمل على خفض القروض بتصنيع عربات السكك الحديدية محليًا في شرق بورسعيد
وزير النقل: تصنيع عربات السكك الحديدية محليًا يوفر 250 مليون دولار من قيمة القرض
وزير النقل: تأهيل 70 جرارًا من أصل 79 متعطلًا.. و9 آخرين جاري إصلاحهم
عبد الغفار لوزراء الصحة العرب: مصر تقدم الدعم الإنساني والإغاثي والعلاجي للفلسطينيين
كامل الوزير: نقل 8 ملايين طن بضائع سنويًا مقابل 4.6 مليون طن في 2019
رئيس نقل النواب: حق المواطن في معرفة حقيقة حادث قطاري العياط مسئولية لا تقبل التأجيل
وزير النقل: 1.2 مليون راكب يوميا داخل السكك الحديدية
الإسكان: اعتماد تحديث الأحوزة والمخططات العمرانية لـ92 قرية في القليوبية
بحضور وزير النقل.. انطلاق اجتماع نقل النواب لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط
طهران تصعّد ضد باريس: اتهامات الهجمات الإلكترونية تستهدف التغطية على إخفاقات الحكومة الفرنسية
عن محاولات عزله.. وزير الحرب الأمريكي: استهداف لي وللعسكريين.. وما يحدث مهزلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير النقل: وضعنا خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية منذ 2019.. وأمن وسلامة الركاب على رأس أولوياتنا

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بخالص التعازي إلى أسر وعائلات ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء على المصابين، مشيرًا إلى استمرار متابعة الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات.

وأعرب الوزير عن تقديره لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات، على دعوته لحضور الاجتماع، بهدف توضيح أسباب الحادث ونتائجه والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل، سواء قبل وقوع الحادث أو أثناء التعامل معه، إلى جانب الإجراءات المستقبلية لمنع وقوع حوادث أخرى أو الحد منها.

الدور الرقابي والإنساني للنواب ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وأشاد وزير النقل بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، وخاصة أعضاء لجنة النقل والمواصلات، في التواصل مع المواطنين وأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة تداعيات الحوادث، والعمل على تخفيف معاناة المتضررين ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.

وأكد أن هذا الدور، إلى جانب الاختصاصين الرقابي والتشريعي للمجلس، يمثل ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

 تكاتف مؤسسات الدولة والمواطنين ضرورة في أوقات الأزمات وعدم الانسياق وراء الشائعات

وشدد كامل الوزير على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأبناء الشعب المصري، خاصة في أوقات الأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك التي تستهدف استغلال الأحداث المؤسفة للنيل من مؤسسات الدولة أو بث الفرقة والإحباط بين المواطنين.

كامل الوزير: بدأنا تطوير السكك الحديدية بعد حادث محطة مصر في 2019 ضمن خطة شاملة لقطاعات النقل

وأوضح وزير النقل أنه عقب توليه مسؤولية الوزارة في 11 مارس 2019، وبعد حادث قطار محطة مصر برمسيس، بدأ دراسة تطوير مرفق السكك الحديدية في إطار خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل.

وأشار إلى أنه تم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات آنذاك، كما تم البت في طلبات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها اعتبارًا من العام المالي 2019/2020، الذي بدأ في الأول من يوليو 2019.

وزير النقل: أمن وسلامة القطارات والمنشآت وجمهور الركاب أولوية أساسية

وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل تضع إجراءات الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها، سواء فيما يتعلق بالقطارات أو المنشآت، مشددًا على أن سلامة جمهور الركاب تأتي في مقدمة الاعتبارات التي تحكم عمل الوزارة.

كامل الوزير يوضح المسؤولية السياسية للوزير: التخطيط وتوفير الاعتمادات ومتابعة التنفيذ وقياس النتائج

وقال وزير النقل إن المسؤولية السياسية للوزير، من وجهة نظره، تتمثل في التخطيط ضمن الإطار الشامل للحكومة، وطلب الاعتمادات المالية والتصديق عليها وفقًا لموازنة الدولة والموارد المتاحة، ثم تنفيذ الخطط ومتابعة التنفيذ وقياس النتائج على أرض الواقع، ورفع التقارير بشأنها.

وأضاف أن خطة تطوير السكك الحديدية تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير مختلف قطاعات النقل على مستوى الدولة، بمشاركة مؤسسات الدولة ولجنة النقل والمواصلات والعاملين بوزارة النقل، مشيرًا إلى استعداده لعرض تفاصيل خطة التطوير أمام المجلس في اجتماع آخر، بناءً على طلب رئيس المجلس والنواب، على أن تتركز مناقشات الاجتماع الحالي على قطاع السكك الحديدية.

كامل الوزير ضحايا حادث تصادم قطارين العياط اجتماع لجنة النقل مجلس النواب وزير النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

دبلوماسي أوكراني: زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في أي مكان بالعالم باستثناء موسكو

دبلوماسي أوكراني: زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين في أي مكان بالعالم باستثناء موسكو

بريطانيا والدنمارك تعززان حماية أوكرانيا بنحو 841 مليون دولار

بريطانيا والدنمارك تعززان حماية أوكرانيا بنحو 841 مليون دولار

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء
طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء
طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد