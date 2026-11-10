وزير النقل: وضعنا خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية منذ 2019.. وأمن وسلامة الركاب على رأس أولوياتنا

تقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بخالص التعازي إلى أسر وعائلات ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء على المصابين، مشيرًا إلى استمرار متابعة الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات.

وأعرب الوزير عن تقديره لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات، على دعوته لحضور الاجتماع، بهدف توضيح أسباب الحادث ونتائجه والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل، سواء قبل وقوع الحادث أو أثناء التعامل معه، إلى جانب الإجراءات المستقبلية لمنع وقوع حوادث أخرى أو الحد منها.

الدور الرقابي والإنساني للنواب ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وأشاد وزير النقل بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، وخاصة أعضاء لجنة النقل والمواصلات، في التواصل مع المواطنين وأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة تداعيات الحوادث، والعمل على تخفيف معاناة المتضررين ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.

وأكد أن هذا الدور، إلى جانب الاختصاصين الرقابي والتشريعي للمجلس، يمثل ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

تكاتف مؤسسات الدولة والمواطنين ضرورة في أوقات الأزمات وعدم الانسياق وراء الشائعات

وشدد كامل الوزير على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأبناء الشعب المصري، خاصة في أوقات الأزمات، والتحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات التشكيك التي تستهدف استغلال الأحداث المؤسفة للنيل من مؤسسات الدولة أو بث الفرقة والإحباط بين المواطنين.

كامل الوزير: بدأنا تطوير السكك الحديدية بعد حادث محطة مصر في 2019 ضمن خطة شاملة لقطاعات النقل

وأوضح وزير النقل أنه عقب توليه مسؤولية الوزارة في 11 مارس 2019، وبعد حادث قطار محطة مصر برمسيس، بدأ دراسة تطوير مرفق السكك الحديدية في إطار خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل.

وأشار إلى أنه تم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات آنذاك، كما تم البت في طلبات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها اعتبارًا من العام المالي 2019/2020، الذي بدأ في الأول من يوليو 2019.

وزير النقل: أمن وسلامة القطارات والمنشآت وجمهور الركاب أولوية أساسية

وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل تضع إجراءات الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها، سواء فيما يتعلق بالقطارات أو المنشآت، مشددًا على أن سلامة جمهور الركاب تأتي في مقدمة الاعتبارات التي تحكم عمل الوزارة.

كامل الوزير يوضح المسؤولية السياسية للوزير: التخطيط وتوفير الاعتمادات ومتابعة التنفيذ وقياس النتائج

وقال وزير النقل إن المسؤولية السياسية للوزير، من وجهة نظره، تتمثل في التخطيط ضمن الإطار الشامل للحكومة، وطلب الاعتمادات المالية والتصديق عليها وفقًا لموازنة الدولة والموارد المتاحة، ثم تنفيذ الخطط ومتابعة التنفيذ وقياس النتائج على أرض الواقع، ورفع التقارير بشأنها.

وأضاف أن خطة تطوير السكك الحديدية تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير مختلف قطاعات النقل على مستوى الدولة، بمشاركة مؤسسات الدولة ولجنة النقل والمواصلات والعاملين بوزارة النقل، مشيرًا إلى استعداده لعرض تفاصيل خطة التطوير أمام المجلس في اجتماع آخر، بناءً على طلب رئيس المجلس والنواب، على أن تتركز مناقشات الاجتماع الحالي على قطاع السكك الحديدية.