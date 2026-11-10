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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بالذكاء الاصطناعي.. السياحة تعيد إحياء مدينة أبو مينا الأثرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

تعمل وزارة السياحة والآثار على تنفيذ مشروع لإعادة إحياء التراث المعماري والروحي لمدينة أبو مينا الأثرية ودير مارمينا غرب الإسكندرية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، بهدف تقديم تجربة سياحية تفاعلية تتيح للزوار التعرف على شكل المدينة وطبيعة الحياة اليومية بها خلال القرن الخامس الميلادي.

وأكد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشروع يستهدف تطوير أساليب الترويج السياحي، والانتقال من الوسائل التقليدية إلى تجارب تفاعلية حديثة تتيح للزائر معايشة تفاصيل الحياة داخل المدينة التاريخية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تنفيذ المشروع استغرق عدة أشهر من العمل على جمع المعلومات والمواد التاريخية وتوثيقها بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، لضمان تقديم صورة دقيقة عن المدينة الأثرية.

وأضاف أن التصور الخاص بالمشروع لا يقتصر على إعادة تجسيد المباني والمنشآت الأثرية فقط، وإنما يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، بما يشمل ملابس السكان والمأكولات والمشروبات والعادات والتقاليد التي كانت سائدة خلال تلك الفترة.

تجربة تفاعلية تعيد الزائر إلى القرن الخامس الميلادي

ويستهدف المشروع إتاحة تجربة افتراضية تُمكن الزائر من استكشاف معالم مدينة أبو مينا ودير مارمينا، والتعرف على طبيعة الحياة الاجتماعية والدينية داخل المدينة، من خلال توظيف تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر تقديم التجربة عبر صفحة إلكترونية تفاعلية يجري إعدادها خصيصًا للمشروع، إلى جانب إتاحتها داخل مركز الزوار بالموقع الأثري، بما يمنح السائح فرصة لخوض رحلة عبر الزمن والتعرف على تفاصيل المدينة التاريخية بصورة أكثر تفاعلًا.

توثيق تاريخ أبو مينا بمصادر أثرية

واعتمد إعداد التصور التاريخي للمشروع على مجموعة من الوثائق والمخطوطات الأصلية، إلى جانب مؤلفات المؤرخين والمستشرقين التي تناولت وصف المدينة والدير، فضلًا عن الصور والخرائط والمخطوطات المحفوظة بالمتحف اليوناني الروماني والمتحف القبطي، وسجلات المجلس الأعلى للآثار.

وتحظى مدينة أبو مينا بأهمية تاريخية ودينية كبيرة، إذ نشأت حول ضريح القديس مارمينا، وتحولت خلال القرون الأولى للمسيحية إلى أحد أبرز مراكز الحج المسيحي، وضمت عددًا من الكنائس والمنشآت الدينية والخدمية.

ويأتي المشروع في إطار الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم المواقع الأثرية المصرية بصورة مبتكرة، وتعزيز جاذبيتها أمام السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية والدينية، مع الحفاظ على الدقة التاريخية في عرض تفاصيل التراث الحضاري المصري.

التكنولوجيا الحديثة الذكاء الاصطناعي المواقع الاثرية

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